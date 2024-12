È terremoto nel centro riformista: se Luigi Marattin ha lasciato Renzi, Calenda rischia di perdere figure importanti come Mariastella Gelmini, Mara Carfagna ed Enrico Costa. L’uscita di Costa sembra ormai scontata, quella delle due parlamentari molto probabile, forse imminente. Motivo della frattura, la convinzione dei dissidenti che il leader di Azione abbia scelto di aderire allo schieramento di centrosinistra alle prossime elezioni regionali anche se tale scelta non è ancora stata ufficializzata.

Lo scontro non è solo a livello nazionale. Calenda rischia di alienarsi la componente liberale di Azione anche nei territori. In Liguria alcuni dirigenti del partito hanno emesso un comunicato sottoscritto da “una parte del Gruppo dirigenziale di Azione Liguria, di province diverse, con differenti incarichi provinciali e/o regionali all’interno del Partito” in cui si esprime dissenso rispetto all’orientamento di Calenda.

“Cogliamo con estremo dispiacere – si legge nella nota – quanto si sta consumando internamente al nostro partito, Azione, nell’ambito del contesto delle elezioni regionali liguri di fine ottobre, disappunto esternato pure recentemente dai parlamentari Mariastella Gelmini, Mara Carfagna ed Enrico Costa. La Liguria sta affrontando una fase politica estremamente difficile che si intreccia con una fase di transizione socio-economica ed infrastrutturale nuova e particolarmente sfidante. Azione Liguria in questi anni ha sempre condotto battaglie alla luce del sole, con coraggio, competenza e determinazione. Critiche sono state mosse all’amministrazione regionale su temi su cui non si è fatto abbastanza, come la sanità e l’economia, mentre apprezzamenti e sostegno sono stati dichiarati a chi ha saputo dare un cambio di rotta alla nostra regione e alla città di Genova sul tema determinante delle infrastrutture, come fatto dal sindaco Marco Bucci. Il tutto secondo l’approccio di Azione, fuori da ideologie e populismi. Siamo rammaricati che il lungo lavoro fatto in questi anni sia stato archiviato in poco tempo senza discussione con molti iscritti e dirigenti di Azione Liguria da decisioni romane.

I dissidenti precisano: “Noi ci riconoscevamo e continuiamo a riconoscerci nelle parole e nelle politiche di Carlo Calenda che coraggiosamente ha fondato Azione per mandare avanti idee di competenza e serietà su Sanità, infrastrutture e di lotta al giustizialismo e al populismo. Non possiamo che sostenere le condizioni dettate da Carlo Calenda per aderire a qualsiasi progetto politico in Liguria: sostegno alle infrastrutture, gronda, terzo valico, Diga e quant’altro di necessario alla nostra regione, lotta al giustizialismo delle piazze convocate dal M5S, PD, AVS e Sansa e leale collaborazione con l’operato del Sindaco Bucci, con particolare riguardo ai punti che hanno sempre caratterizzato i nostri programmi. Lo scopo di Azione è, infatti, da sempre, quello di non fare opposizione vuota proponendo progetti inattuabili. Sappiamo, tuttavia, che la coalizione messa in campo nata dalla piazza giustizialista di de Ferrari a luglio, a trazione M5S, AVS e Sansa, da sempre avversa ad infrastrutture strategiche come gronda e terzo valico e aprioristicamente contrapposta all’operato dell’amministrazione comunale, mai rispetterà le posizioni poste da Azione e da Carlo Calenda. Apprezziamo il tentativo di Andrea Orlando, politico di lungo corso e molto stimato, seppur lontano dalle nostre sensibilità politiche, di dare garanzie su questi temi, ma sappiamo molto bene, basta leggere quanto spesso dichiarano sui social i vari leader di partito delle altre forze del campo largo, che le nostre posizioni hanno una considerevole distanza da quelle del Campo largo”.

Il documento così conclude: “Lanciamo un appello a Carlo Calenda a fermarsi e confrontarsi con il territorio. Non sia che qualche piccolo interessare personale ed elettorale faccia sì che Azione diventi solo un portatore di voti sgradito ad una coalizione da noi separata nei temi fondamentali. Pensiamo che Azione, Carlo Calenda, tutti noi iscritti da sempre impegnati a testa alta nelle lotte condotte dal nostro partito, come pure i nostri elettori, non si meritino quello che sembrerebbe essere il dissolvimento di quanto fatto fino ad oggi, nell’adesione al Campo largo giustizialista”.