Trasferimento in vista dal 9 settembre per i posti letto dell’ospedale di Levanto a causa della prosecuzione dei lavori iniziati il 1 luglio 2024 attinenti l’ospedale di Comunità (fondi Pnrr) e quelli previsti per la sicurezza e l’adeguamento antisismico della struttura (fondi Pnc – Piano nazionale investimenti complementari).

Iil 12 settembre 2024 verranno consegnati alla ditta appaltatrice ulteriori spazi del polo sanitario di Levanto in particolare proprio i reparti di degenza.

Di conseguenza dal 9 settembre 2024 la dotazione di posti letto dell’Ospedale di Comunità di Levanto verrà temporaneamente trasferita presso l’ex hub vaccinale sito nell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana (via Cisa) appositamente ristrutturato.

Attualmente non vi sono pazienti ricoverati, l’Ospedale di Comunità tornerà operativo il 12 settembre 2024 a Sarzana.

L’ospedale di comunità di Levanto rientrerà nella sua sede al termine dei lavori previsto per il 30 marzo 2026.