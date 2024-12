Nel 2022 in Liguria i produttori dop e igp sono diminuiti di quasi il 10% in solo anno. È quanto emerge dal report Istat “Prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg – Anno 2022“.

I produttori liguri certificati nel settore agroalimentare di qualità a fine anno erano 1.003, 103 in meno del 2021, con una variazione del -9,3%. Al contrario, a livello nazionale si è assistito a un lieve incremento dei produttori (+0,4%) che superano quota 81.400.

In Liguria risultano in calo anche i trasformatori passati da 161 a 154 (-4,3% vs -0,9% Italia).

La quasi totalità degli operatori liguri si concentrano nel settore dell’olio extravergine dop e igp, impegnando 939 produttori e 102 imprese di trasformazione.

Il prestigio e la qualità italiane nel comparto agroalimentare del cibo certificato mantengono anche nel 2022 il primato per numero di riconoscimenti, con 319 eccellenze riconosciute dall’Unione europea; seguono Francia (262) e Spagna (205). Nell’intera Ue i prodotti di qualità nel comparto agroalimentare del cibo erano 1.466; nel 2012 (ad esclusione del Regno Unito) erano 1.079.