Giornata fiacca per le Borse europee: sul finale perdono terreno in scia a Wall Street, dopo il rapporto sull’occupazione Usa inferiore alle attese. Milano termina la seduta in calo dell’1,17%, con l’indice Ftse Mib a 33.291 punti. Parigi porta a casa un modesto -1,07%, terminando le negoziazioni a 7.352 punti, Francoforte segna -1,48% a 18.301 punti, Madrid cede lo -0,89%, Londra chiude a -0,73%.

Sul listino principale di Piazza Affari guadagnano gli energetici: Hera segna +1,37%, A2A +1,07, Enel +0,80%, Erg +0,49%. Tra i ribassi della giornata Prysmian perde il 3,9%, Stmicroelectronics il 3,08%. In calo anche Banca Monte Paschi Siena (-2,73%) e Telecom Italia (-2,72%).

Prezzo del gas in lieve aumento sul mercato di Amsterdam: il future sul metano con consegna a ottobre ha chiuso la seduta a +0,7% a 36,4 euro.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 145 punti. Il rendimento del decennale italiano è al 3,62%.