Nei primi sette mesi dell’anno in Liguria calano le denunce per infortunio sul posto di lavoro e in itinere (11.283 contro gli 11.428 di gennaio-luglio 2023) e gli incidenti con esito mortale (11 contro 15). È quanto emerge dai dati dell’Inail da cui, però, per il solo mese di luglio 2024 gli infortuni risultano in aumento (1.517 contro 1.464 di luglio 2023).

A livello nazionale, le denunce di infortunio presentate all’Inail nei primi sette mesi del 2024 sono state 350.823, in aumento dell’1,7% rispetto alle 344.897 dello stesso periodo del 2023. L’analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nelle Isole (+3,9%), seguite da Centro (+2,3%), Nord-Ovest (+1,7%), Nord-Est (+1,5%) e Sud (+0,3%). La Liguria, come detto, mostra un decremento (-1,3%), così come l’Abruzzo (-3,5%), la Basilicata (-3,0%) e la Campania (-1,6%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali si segnalano le province autonome di Trento (+17,5%) e Bolzano (+5,3%), la Sicilia (+4,8%), l’Umbria (+4,7%) e la Calabria (+4,6%).

Nella nostra regione la diminuzione delle denunce di infortunio riguarda le lavoratrici donne (4.170 denunce di infortunio nel 2024 contro le 4.321 del 2023) mentre per i lavoratori di sesso maschile il numero si mantiene pressoché stabile (7.113 a gennaio-luglio 2024 contro 7.107 dello stesso periodo del 2023).

A livello nazionale, tenendo conto dei dati sul mercato del lavoro rilevati mensilmente dall’Istat nei vari anni, con ultimo aggiornamento luglio 2024, e rapportando il numero degli infortuni denunciati a quello degli occupati (dati provvisori), si evidenzia una incidenza infortunistica che passa da 1.635 denunce di infortunio ogni 100mila occupati Istat del 2019 a 1.461 del 2024, con un calo del 10,6%. Rispetto al 2023 la riduzione è dello 0,4% (da 1.467 a 1.461).

Casi mortali

In tutta Italia le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate nei primi sette mesi del 2024 sono state 577, 18 in più rispetto alle 559 registrate nel pari periodo del 2023.

In Liguria il dato è in calo: i casi mortali nel periodo gennaio-luglio 2024 sono stati 11 contro i 15 dello stesso periodo del 2023. Di questi, 8 incidenti si sono verificati sul posto di lavoro e i restanti 3 sono accaduti in itinere. In particolare, per quanto riguarda il mese di luglio, in Liguria si è registrato un decesso, in provincia di Savona (3 nel 2023).