Sabato 21 settembre a Genova si svolgerà l’edizione numero 36 della Millevele Iren, la veleggiata dello Yacht Club Italiano, inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, gemellata con il Salone Nautico Internazionale e con il title sponsor: Iren!

I circoli velici di Genova e della Liguria già da qualche anno si sono impegnati a partecipare attivamente alla Millevele Iren e a supportare l’organizzazione dello Yacht Club Italiano per questa manifestazione che rientra quest’anno in Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, un mix di eventi e progetti che permettono alla città di essere al centro dello scenario sportivo mondiale con un palinsesto ricchissimo, costituito da grandi appuntamenti agonistici di carattere nazionale ed internazionale al quale si affiancano manifestazioni e attività volte a promuovere a 360 gradi la cultura dello sport e dei suoi fondamentali valori di accessibilità, integrazione, inclusione sociale e benessere.

Il coinvolgimento dei circoli negli anni passati si è sviluppato concretamente sia in termini promozionali presso i circoli, che nella partecipazione al Trofeo Intercircoli che ha visto tutti insieme alla cerimonia di consegna dei guidoni alla presenza del sindaco Marco Bucci.

Grazie al Gruppo Boero, attraverso il brand Veneziani Yachting, il circolo vincitore del Trofeo avrà un premio speciale, un assegno di 1500 euro.

Confermata la formula dei percorsi differenziati, per lunghezza delle imbarcazioni, con partenza alle ore 11 nello specchio acqueo antistante Quarto e gli arrivi previsti con sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce. Uno spettacolo di centinaia di barche sempre affascinante per partecipanti in mare e spettatori a terra. Per il 2024, confermati i tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, fra i Lidi di Genova e Punta Chiappa. I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (rosso), B (verde) e C (giallo) e saranno a bastone e con una lunghezza compresa:

Percorso rosso: da 17 a 13 miglia;

Percorso verde: da 15 a 11 miglia;

Percorso giallo: da 11 a 9 miglia;

La scelta dei percorsi (lungo o corto) sarà decisa in base alle condizioni meteo.

Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 17 di venerdì 20 settembre in queste modalità:

sul sito www.yachtclubitaliano.it

Presso la segreteria dello YCI – regate@yci.it