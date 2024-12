Ape Confedilizia Genova, con un’elaborazione di dati del Ministero dell’Interno, interviene sulla questione degli sfratti a Genova, nei giorni scorsi venuta alla ribalta in occasione del tentativo di sfratto per morosità di una donna anziana.

Secondo l’associazione “Stiamo parlando di sfratti per morosità grave più volte prorogati con grave danno per i proprietari, se non vengono eseguiti gli sfratti si accumulano e alla fine si incrementa il loro numero, non è compito del proprietario risolvere i problemi della casa, devono pensarci stato ed enti pubblici”.

Provvedimenti di sfratto emessi provincia di Genova (compresi dati capoluogo)

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2022 1.136 994 783

Richieste di esecuzione provincia di Genova (compresi dati capoluogo)

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2022 2.022 2.049 2.471

Sfratti eseguiti (compresi dati capoluogo)

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2022 612 639 747

Ape Condedilizia precisa che “I provvedimenti di sfratto nel 2022 sono diminuiti rispetto ai dati del 2019 (-21,23%) e del 2018 (-31,07%). Le richieste di esecuzione nel 2022 sono leggermente aumentate rispetto ai dati del 2019 (+20,60%) e del 2018 (+22,21%). Gli sfratti eseguiti nel 2022 sono leggermente aumentati rispetto ai dati del 2019 (+16,90%) e del 2018 (+22,06%).