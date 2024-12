Fornire informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei lavori: è l’obiettivo degli info-point in via di apertura in tutti i Municipi di Genova interessati dal Progetto dei 4 Assi di Forza del trasporto pubblico locale.

I primi due info-point saranno attivati ufficialmente martedì 3 settembre nei Municipi III Bassa Val Bisagno e IV Media Val Bisagno con i seguenti orari:

– Municipio III Bassa Val Bisagno, Piazza Manzoni 1: ogni martedì dalle 9 alle 12

– Municipio IV Media Val Bisagno, Piazza dell’Olmo 3: ogni martedì dalle 14 alle 17

La stessa modalità informativa sarà via via adottata anche negli altri Municipi coinvolti nel progetto.

In ogni info-point, ad accesso libero e senza appuntamento, i cittadini troveranno una persona preposta a dare spiegazioni sulle lavorazioni in corso. Per i quesiti a elevato tasso di complessità, verrà fornito un riscontro dopo un confronto con i tecnici di progetto.

«Il dialogo costante con le persone, all’insegna dell’ascolto delle loro esigenze e della massima trasparenza, ci aiuterà ad accompagnare nella maniera migliore l’ambizioso percorso di trasformazione della mobilità urbana cittadina all’insegna di una maggiore efficienza, capillarità ed ecosostenibilità del servizio» dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata e ai Trasporti Matteo Campora.