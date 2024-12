L’assessore Mauro Avvenente e i consiglieri comunali Davide Falteri e Arianna Viscogliosi, renziani entrati nel gruppo Vince Genova che sostiene la giunta Bucci non lasceranno la maggioranza di centrodestra nel consiglio comunale genovese. Lo ha dichiarato oggi Avvenente, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di un evento e con un messaggio scritto nella chat Italia Viva.

In questi giorni a livello nazionale Italia Viva sta trattando con il centrosinistra sulle prossime elezioni regionali. Da alcuni esponenti del “campo largo” viene la richiesto ai renziani di rompere con Bucci come condizione preliminare per fare parte della coalizione di centrosinistra alle regionali liguri.

«Noi – ha detto Avvenente – due anni e mezzo fa facemmo una scelta Una scelta che anche allora fu molto dibattuta, ma una scelta di stare da parte del sindaco del fare. Abbiamo sotto i nostri occhi la trasformazione di questa città e a due anni e mezzo di distanza abbiamo ritenuto di confermare con gli eletti all’interno di Vince Genova la nostra fiducia al sindaco Marco Bucci e tutto l’appoggio alla sua giunta e così continueremo. Poi nelle regiornali vedremo che cosa succederà, si sta ancora discutendo sulla questione dei candidati, quindi è un po’ prematuro prendere posizione, però ribadisco: il nostro appoggio al sindaco Marco Bucci e alla sua politica di realizzazione di infrastrutture del rilancio della città di Genova che guarda all’Europa e al mondo è totale e assoluta».