Più di due mesi di programmazione, 61 spettacoli, 56.400 presenze – a cui si aggiungono le 75.000 del 26^ Suq Festival, tradizionale prologo della stagione – alla 25^ edizione di Porto Antico Estate Spettacolo, a Genova. Iniziata il 28 giugno con Biagio Antonacci, la stagione di spettacoli ed eventi curata da Porto Antico di Genova spa terminerà questa sera con il reading “La leggenda di Moby Dick” messo in scena dalla Compagnia Chierici Cicolella.

«È stata un’estate di grande successo – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova spa Mauro Ferrando – che ha confermato sempre più il valore dei suoi tre teatri sul mare, con scenografie uniche nel panorama italiano e il grande impegno di tutti per comporre un cartellone in grado di intercettare i gusti musicali più svariati, teatro, danza e cabaret, grandi nomi e artisti di nicchia, insieme appassionatamente, con un occhio attento alla grande tradizione locale. Lo spirito che contraddistingue il ramo più ludico dell’attività di Porto Antico è l’intrattenimento attento alle novità e alle sensibilità del pubblico insieme alla voglia di crescere e migliorare, anno dopo anno».

All’Arena del Mare si sono avuti 47.000 spettatori in 23 serate, 6 sold-out per un programma versatile, stimato tra il 30% e il 40% il pubblico proveniente da fuori Genova. Novità di quest’anno la capienza ampliata a 6000 spettatori con il pubblico in piedi, 1800 con i posti a sedere.

In Piazza delle Feste 8.000 spettatori in 28 serate e 4 sold out. L’offerta musicale è stata affiancata da spettacoli di teatro e cabaret, da danze e performance musicali a lume di candela.

All’Isola delle Chiatte, da poco oggetto di una riqualificazione strutturale, 1.400 spettatori in 10 serate e 5 sold out.

«Mentre raccogliamo i dati di questa straordinaria stagione – dichiara Luisella Tealdi, responsabile eventi di Porto Antico di Genova spa – siamo già al lavoro per EstateSpettacolo 2025, arrivano le prime richieste e si fissano le prime opzioni, con l’obiettivo di una continua crescita, in termini di offerta e di spazi per eventi, e la consapevolezza che EstateSpettacolo rappresenta uno dei fattori del crescente appeal del Porto Antico e della nostra città».