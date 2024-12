Come spesso accade quando si mette mano a manufatti che non possono essere analizzati nel dettaglio prima dei lavori, anche il Ponte monumentale di Genova, oggetto di un importante restauro manutentivo, ha obbligato il Comune di Genova a rifinanziare i lavori a causa di criticità non percepibili nella precedente fase progettuale.

La spesa impegnata di 715.945 euro è finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) come l’importo iniziale. L’importo netto è di 650.859 euro.

In sostanza, dopo analisi più approfondite sulle superfici del rivestimento lapideo e dell’intonaco della volta oltre ai saggi sull’intradosso del ponte, si è capito che erano necessari interventi più profondi rispetto a quelli previsti dal progetto definitivo.

I giorni previsti per lo svolgimento delle attività sono 625.

L’importo iniziale dei lavori (netto) era di 2.033.499 milioni