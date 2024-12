Crema di melanzane è un piatto della cucina familiare semplice e gustoso, e con numerose versioni, qui ne proponiamo una con due ingredienti molto amati in Liguria, il basilico e l’aglio.

Mancherebbe solo il formaggio – parmigiano e/o pecorino – e avremmo il classico pesto alla genovese con l’aggiunta delle melanzane. L’accostamento non sarebbe peregrino, visto che una volta il pesto poteva condire la pasta insieme alle melanzane (vedi qui), o alle zucchine, oltre che a fagiolini e patate, l’unico abbinamento rimasto. Insomma, il formaggio nella nostra crema non guasterebbe affatto, e c’è chi lo usa, ma per questo ultimo scampolo d’estate puntiamo su una versione più fresca e leggera e quindi facciamo a meno di parmigiano e pecorino.

Ingredienti: 1 kg di melanzane lunghe nere o viola, mezzo spicchio d’aglio, 8 foglie di basilico, sale, olio extravergine d’oliva.

Procedimento. Fate cuocere le melanzane. Al forno o bollite, come vi pare. Quando sono pronte, togliete la buccia e, se le avete bolllite, private la polpa di gran parte dell’acqua di vegetazione, schiacciandola con una forchetta o, meglio, spremendola dentro un tessuto per alimenti (va bene anche un tovagliolo bianco, purché non conservi odore di detersivo). Se avete cotto le melanzane in forno è probabile che siano rimaste abbastanza asciutte e non sia necesssario spremerle. Mettete la polpa nel mixer con l’aglio, il basilico, un pizzico di sale, olio quanto basta per ottenere una crema e frullate. Assaggiate il composto e se è il caso aggiungete del sale (ad aggiungerlo si fa sempre in tempo). Per l’aglio e il basilico abbiamo fornito un’indicazione di massima, regolatevi secondo il vostro gusto, tenendo presente che il kg di melanzane, una volta cotte, private della buccia e asciugate del liquido, scenderà sotto i 400 grammi.

Potete spalmare questa crema su crostini, da abbinare a un Vermentino, oppure affiancarla, come purée, a piatti di pesceo di carne, arrosti, fritti, bolliti, al vapore, e in questo caso il vino dipenderà dall’ingrediente principale del piatto.

Placet experiri!