Al via l’extraFestival della Mente dal 28 agosto al 1 settembre nel centro storico di Sarzana

Accanto alla XXI edizione del Festival della Mente che prenderà avvio l’ultimo fine settimana di agosto ha preso vita la sezione extraFestival, che si fa quest’anno più nutrita e comprende, oltre agli appuntamenti di parallelaMente che avranno inizio il 28 agosto, una serie di eventi, istallazioni e iniziative, realizzate nei tre giorni della manifestazione, che contribuiscono a rafforzarne l’identità interdisciplinare.

Grazie! Quello che non abbiamo mai detto ai nostri figli e studenti

Nello Spazio Hera, al cinema Moderno, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, alle 10.45, gli psicologi e psicoterapeuti Loredana Cirillo e Filippo Rosa dialogheranno con genitori, insegnanti ed educatori sull’importanza di ringraziare figli e studenti per ciò che, ogni giorno, insegnano agli adulti, e per le emozioni che sono in grado di generare. L’incontro, realizzato con il supporto del Gruppo Hera, è a cura del Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi, formato da professionisti che da quarant’anni collaborano in attività di ricerca-formazione e consultazione-psicoterapia.

FurgoMytho

FurgoMytho, il furgone con la radio dentro, è un progetto nato dal desiderio di ricordare Giulio e la sua passione per la mitologia greca, che tanto amava raccontare nei podcast registrati durante il laboratorio di Radio Rogna, web radio libera e indipendente attiva dal 2016.

Si tratta di un progetto itinerante, che viaggia nelle scuole, tra le strade, nelle piazze, nei festival per incontrare quante più ragazze e ragazzi possibile, offrendo loro l’opportunità di appassionarsi alle storie, al raccontare e al raccontarsi attraverso il mezzo radiofonico.

Nei giorni del festival FurgoMytho sarà parcheggiato in piazza Cittadella, nei pressi della Fortezza Firmafede, e aprirà i suoi microfoni per raccogliere in diretta le testimonianze del pubblico – bambini, adolescenti, genitori – e intervistare i relatori e le relatrici di questa edizione.

Spazio AUT AUT

I ragazzi e le ragazze di Fondazione AUT AUT ets., nata sul territorio spezzino con l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani adulti con autismo e disabilità, durante i giorni del festival proporranno al pubblico il merchandising ufficiale della manifestazione, realizzato dal marchio Amelie, e prodotti artigianali e gastronomici – come, ad esempio, pasta e manufatti in ceramica modellati e dipinti a mano – realizzati nell’ambito di percorsi formativi e di inclusione socio-lavorativa.

Fondata nel 2017 da Agapo e Fondazione Il Domani dell’Autismo, insieme a Fondazione Carispezia, Fondazione AUT AUT prosegue il suo obiettivo di inclusione sociale grazie a due strutture situate alla Spezia, Luna Blu e Sant’Anna Hostel, gestite da cooperative in cui sono coinvolti attivamente ragazzi e ragazze con autismo e disabilità, e a progetti sociali realizzati con il sostegno di enti pubblici e privati.

Futuro Aperto – Aria

Aria è un’installazione allestita nel centro storico cittadino, in via dei Fondachi, realizzata da alcuni dei minori che partecipano al progetto Futuro Aperto. Selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, e cofinanziato da Fondazione Carispezia, il progetto nasce per offrire sul territorio opportunità educative, formative e ricreative a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni, a cui altrimenti non avrebbero potuto avere accesso. Negli ultimi due anni sono stati quasi 2.000 gli adolescenti coinvolti, in laboratori di teatro, danza, falegnameria, sport, in escursioni sul territorio e molto altro.

L’opera vuole essere un invito ad entrare simbolicamente nel mondo di giovani e giovanissimi – tra sogni, speranze e idee – coltivando la virtù dell’ascolto e dell’incontro tra generazioni.

Tutti gli eventi dell’extraFestival sono a ingresso libero, eccetto l’evento n. 43 a cui si può accedere ad ingresso gratuito con biglietto prenotato tramite le stesse modalità previste per gli eventi a pagamento (online sul sito di Vivaticket e alla biglietteria del Teatro degli Impavidi di Sarzana).

Informazioni qui.