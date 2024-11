“La democrazia liberale (e le altre)”. Questo tema sarà l’oggetto della sesta edizione del “Festival della Politica”, organizzato dall’Associazione culturale Isaiah Berlin, con il sostegno di Regione Liguria, del Comune di Santa Margherita Ligure e con il patrocinio del ministero della Cultura e dell’Università di Genova, che avrà luogo 24 e 25 agosto a Santa Margherita Ligure (Piazza Caprera ore 21).

“Dopo la caduta del muro di Berlino − spiega Dino Cofrancesco nel suo libro che riporta lo stesso titolo del convegno − la cultura italiana tranne poche eccezioni si è riscoperta tutta liberale. Per molti, è stata la prova del trionfo del pensiero unico, se non del ritrovato accordo tra tutti i membri della grande famiglia illuministica e soprattutto tra quelli che l’89 e il ’93 sembrava aver irreparabilmente diviso. In realtà, l’unanimismo è solo apparente. Oggi, almeno in Occidente, la democrazia liberale sembra non aver più avversari presentabili e, tuttavia, essa rimane una forma di governo (e un’ideologia) fragile e problematica. Spesso il linguaggio politico sulle democrazie fa un uso improprio dei termini. Il convegno intende indagare il senso storico e concettuale di democrazia e liberalismo, sia per contribuire a un dibattito più sereno e pacato tra gli interessi e i valori in conflitto, sia per tenere distinte due modalità della politica iscritte, entrambe, nell’umano e degne, pertanto, di essere preservate dall’incuria e dall’oblio”.

Filo conduttore di ogni edizione del Festival sono i grandi temi della democrazia e del liberalismo, con l’obiettivo di contribuire ad analizzare e comprendere la complessità del nostro tempo e le sue problematiche più vitali.

Il tutto, in una sorta di dialogo ideale con Isaiah Berlin, teorico di un pluralismo non retorico ma illuminato da un approccio critico e realistico al mondo politico. Come di consueto, nelle due serate del Festival verranno messi a confronto studiosi esponenti di diverse scuole di pensiero, in linea con l’ispirazione liberale e pluralistica dell’Associazione.

Programma

I lavori del Festival saranno coordinati da Giuseppe di Leo (Radio Radicale)

24 agosto

Democrazia: definizioni e origini

Paolo Armaroli, Francesco Battegazzorre, Fiorenza Taricone, Antonio Carioti, Zeffiro Ciuffoletti.

Democrazia e religioni

Enzo Baldini, Andrea Bixio, Damiano Palano, Giuseppe Sciara, Danilo Breschi, Ortensio Zecchino

Concerto e introduzione al programma di Claudio D’Antoni

Premio Ansaldo assegnato a: Antonio Carioti

Premio Musicale Giorgio Ferraris assegnato a: Claudio D’Antoni

25 agosto

Le democrazie nell’età delle rivoluzioni atlantiche

Daniele Biello, Antonio Carioti, Dino Cofrancesco, Erika Della Casa, Giancristiano Desiderio Le “democrazie” del Novecento e la crisi del nuovo millennio

Roberto Chiarini, Claudia Mancina, Francesco Perfetti, Giovanni B. Pittaluga, Nicolò Scialfa, Marta Vincenzi

Premio Isaiah Berlin per la saggistica politica assegnato a: Ortensio Zecchino, Giancristiano Desiderio (sezione Monografie)

Concerto e introduzione al programma di Claudio D’Antoni