L’Amministrazione comunale di Sestri Levante, il prossimo lunedì 26 agosto alle 18, incontrerà la cittadinanza per illustrare il progetto di sistemazione idraulica di due rii che drenano il versante settentrionale del promontorio di Punta Manara e scendono lungo i terrazzamenti a monte della strada comunale di via Monsignor Vattuone per giungere nelle piane in Località San Bartolomeo, e connesse opere idrauliche che si inseriscono nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dell’area di San Bartolomeo della Ginestra. L’appuntamento è nella sala parrocchiale di San Bartolomeo della Ginestra.

Il Comune di Sestri Levante realizzerà interventi su entrambi i corsi d’acqua per ridurre il fenomeno di erosione dell’alveo, mitigare il rischio idraulico per gli insediamenti siti in località San Bartolomeo della Ginestra e migliorare le condizioni di sicurezza della zona. Tali interventi limiteranno lo scorrimento a valle di materiale eroso che, in occasione degli eventi alluvionali e di piogge ad alta intensità, negli ultimi anni ha causato dissesti importanti. Gli interventi prevedono il ripristino degli argini abbinati a opere di ingegneria naturalistica sulle scarpate, ma anche la sistemazione degli alvei, attraverso interventi di manutenzione idraulico e forestale, oltre alla realizzazione di briglie che avranno la funzione di rallentare i flussi in occasione di repentine e pericolose piene.

Tali interventi saranno realizzati grazie a un finanziamento di Regione Liguria pari a 400 mila euro nell’ambito della programmazione per interventi di difesa del suolo per l’annualità 2024 e 285 mila euro nell’ambito dei fondi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 – Sottomisura M08.03 – Prevenzione dei danni cagionati alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici.

Il sindaco Francesco Solinas commenta: «Questi nuovi interventi nell’area di San Bartolomeo della Ginestra recentemente finanziata da Regione Liguria, vanno a sommarsi ai recenti lavori eseguiti in via Monsignor Vattuone e ci consentiranno di implementare ulteriormente la sicurezza in una zona ad alto rischio idrogeologico. In particolare, l’intervento è finalizzato a ridurre il trasporto solido che si manifesta in occasione delle intense precipitazioni che in passato hanno determinato importanti allagamenti. Desidero pertanto ringraziare la Giunta regionale per i finanziamenti erogati che ci consentiranno di mettere in campo queste ulteriori misure di protezione per implementare la sicurezza di tutti i residenti».

All’incontro con la cittadinanza saranno presenti il sindaco Francesco Solinas, l’assessore all’Ambiente, Valentina Armanino e i tecnici comunali.