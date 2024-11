Terminata una fase importante del restyling della stazione ferroviaria di Chiavari. È stato attivato anche il terzo ascensore e completata la scalinata del binario 2 con apposite canaline per lo spostamento delle biciclette.

Questi ultimi interventi, realizzati da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, si inseriscono nel progetto complessivo di miglioramento dell’accessibilità della stazione che, nel suo complesso, ha riguardato la riqualificazione del marciapiede del primo binario, la ristrutturazione del sottopasso (con riferimento anche alla parte gestita in convenzione con il Comune) e l’abbattimento delle barriere architettoniche, per un investimento totale di circa 4 milioni di euro.

Da oggi, gli ascensori in funzione sono tre, collocati uno all’imbocco del sottopasso lato mare, in piazza Leonardi, e due a servizio rispettivamente del primo e del secondo marciapiede di stazione.

L’installazione del terzo ascensore, per i binari 2 e 3, ha reso necessario traslare di circa 10 metri la scala sul secondo marciapiede in direzione Genova e realizzare un disimpegno al di sotto del terzo binario. Tutti gli impianti sono dotati di un avanzato sistema di videosorveglianza, di gestione e telecontrollo che consente di elaborare in tempo reale eventuali malfunzionamenti o blocchi, intervenendo anche da remoto. In questa prima fase di apertura gli ascensori sono operativi dalle 8 alle 19.30, ma è possibile contattare l’assistenza SalaBlu h24 per prenotare l’attivazione del servizio in altre fasce orarie.

I lavori proseguiranno con il completamento del secondo marciapiede, la riqualificazione del fabbricato di stazione, l’installazione di un nuovo impianto di informazione al pubblico ed indicatori di carrozza.