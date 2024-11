Sanlorenzo Med, network commerciale estero europeo del cantiere Sanlorenzo, guidato dal ceo Ferruccio Rossi, comunica la nomina di Johannes H. Brechmann come nuovo general manager di Sanlorenzo Baleari Si, controllata che presidia i mercati spagnoli e portoghesi.

Sanlorenzo Med comprende le seguenti società commerciali europee:

Sanlorenzo Monaco Sam, gestita dal ceo del network Ferruccio Rossi, con focus sui clienti Sanlorenzo basati nel Principato di Monaco;

Sanlorenzo Côte d’Azur Sas, affidata al Giuseppe Zecchin, basato a Cannes e responsabile dello sviluppo commerciale del Gruppo in Francia;

Sanlorenzo Baleari Sl, da ora affidata a Johannes H. Brechmann, entrato in Sanlorenzo lo scorso 17 giugno e basato a Palma, al quale è stata affidata la responsabilità dello sviluppo commerciale di Spagna e Portogallo.

«Siamo entusiasti di accogliere nuovamente Johannes in Sanlorenzo. La sua lunga esperienza nel settore dello yachting di fascia alta, unita alla professionalità che ha già dimostrato lavorando per noi a Maiorca per molti anni, rappresenta un elemento prezioso e un valore aggiunto per tutto la squadra − ha dichiarato Ferruccio Rossi, ceo di Sanlorenzo Med − Johannes contribuirà in modo significativo a rafforzare la nostra presenza diretta nei mercati spagnolo e portoghese, consolidando ulteriormente la posizione di Sanlorenzo come leader nel settore».

«Ho iniziato nel settore della nautica da diporto nel 2007 e sono stato fortunato a lavorare con Sanlorenzo, brand con cui fin da subito mi sono identificato − ha spiegato Johannes H. Brechmann − per me, Sanlorenzo è sempre stato il punto di riferimento. Oggi sono molto orgoglioso della fiducia che questa azienda ha sempre riposto in me e sono felice di essere tornato nella famiglia Sanlorenzo».