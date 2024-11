Hanno chiuso in moderato rialzo, dopo una settimana volatile, partita con un lunedì molto negativo a causa dei timori di recessione negli Usa, le Borse europee. Anche a Wall Street procede con cautela l’S&P-500. Milano segna +0,13%, Madrid +0,76%, Francoforte +0,24%, Parigi +0,31%. Spread Btp/Bund sui 145 punti (variazione -0,17%, rendimento Btp 10 anni +3,64%, rendimento Bund 10 anni +2,19%).

A Piazza Affari brilla Leonardo (+2,32%), seguito da Mediolanum (+2,02%), Nexi (+1,91%). In coda Generali (-1,32%), Unipol (-1,32%) in calo dopo i conti. In rosso anche Stellantis (-1,22%) e Amplifon (-1,24%).

L’euro scambia a 1,0925 dollari. Il cambio tra dollaro e yen torna sotto quota 147, a 146,48. Sale il prezzo del petrolio con il Brent ottobre a 79,5 dollari al barile (+0,4%), il Wti settembre a 76,6 dollari (+0,6%). Ad Amsterdam il gas naturale viaggia sui 40,4 euro al megawattora (+0,8%).