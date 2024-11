Borse europee in ordine sparso dopo il forte ribasso generale di ieri. Mentre Wall Street è tornata in rialzo con il Dow Jones che sta viaggiando a 0,7%, il Nasdaq a +1,29% e lo S&P a +1,3%, Francoforte ha terminato le contrattazioni sulla parità, (+0,09%), Londra (+0,23%) in rialzo, Milano (-0,60%,) Madrid (-0,32%) e Parigi (-0,27%) sono rimaste in territorio negativo. Prevalgono l’incertezza sul futuro dell’economia Usa e le preoccupazioni per la guerra in Medio Oriente.

Spread Btp/Bund sui 152 punti (variazione -0,04%, rendimento Btp 10 anni +3,65%, rendimento Bund 10 anni +2,13%).

A Piazza Affari brilla Mps (+8,69%) grazie ai conti pubblicati con un utile netto superiore alle stime.

L’euro/dollaro è a 1,0928 (1,0967 di ieri), il dollaro/yen a 144,649 e l’euro/yen a 158,098.

In rialzo per il petrolio, con il Brent ottobre che sale dello 0,42% a 76,65 dollari al barile e il Wti a 73,44 dollari (+0,7%%) e il gas che sale del 3,24% a 36,65 euro al Megawattora.. In calo l’oro (-0,75%) a 2.424,10 dollari l’oncia.