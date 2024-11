Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo celebrativo per la stazione di Sestri Levante, che ha compiuto da poco 100 anni.

Il francobollo, raffigurante una prospettiva della stazione ferroviaria di Sestri Levante con in evidenza in alto a destra la scritta “100 anni”, rientra nella serie “Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati al mondo delle ferrovie.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, l’assessore alla Cultura, Maura Caleffi e per Poste Italiane Paolo Bevilacqua, Direttore Filiale Genova Levante, Annamaria Gallo, responsabile Filatelia Macroarea Nord Ovest e Sonia Donatini, referente Filatelia Liguria Levante.

Il sindaco Francesco Solinas commenta: «La stazione di Sestri Levante, costruita cento anni fa, con il suo stile ottocentesco, celebra quest’anno un anniversario significativo. Un luogo familiare ai sestrini e agli abitanti della Val Petronio che ha visto passare generazioni, diventando un simbolo indissolubile della vita, della storia e cultura locali. La costruzione della stazione segnò una svolta per l’intero comprensorio ed molto di più di un semplice nodo ferroviario; è un crocevia di vite ed esperienze. L’emissione di un francobollo onora e preserva la memoria storica di questo luogo, evidenziando il suo impatto sulla comunità locale e oltre. Questo francobollo funge da artefatto culturale che collega passato e presente, educando alla storia e al suo significato. Rappresenta un riconoscimento ufficiale dell’importanza storica e culturale della stazione, che ha collegato persone, favorito il commercio e stimolato lo sviluppo economico e sociale della regione. Desidero ringraziare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Poste Italiane, il “Comitato 100 anni Stazione di Sestri Levante” presieduto dall’associazione O Leudo e in particolare il Circolo Filatelico Numismatico Sestrese “Baia delle Favole”, per la collaborazione che ha portato alla realizzazione di questo importante francobollo che resterà parte del nostro patrimonio collettivo».

Per i collezionisti e gli appassionati gli annulli primo giorno di emissione, il francobollo e i tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane tra cui folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori saranno disponibili presso gli uffici postali del territorio, allo “Spazio Filatelia” di Genova e sul sito filatelia.poste.it.