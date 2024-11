Sanlorenzo spa rende noto che in data odierna ha perfezionato il primo closing dell’acquisizione del Gruppo Nautor Swan, così come definito e nell’ambito della più ampia transazione descritta nel comunicato stampa diffuso l’1° agosto 2024 che riporta i relativi termini economici.

Al primo closing eseguito in data odierna, Sanlorenzo ha corrisposto la quota cash del prezzo pari a 32.354.734,71 euro, e ha versato 16.177.367,36 euro in conto escrow, da liberare in corrispondenza dell’aumento di capitale riservato a Sawa.

Il prezzo delle azioni Sanlorenzo ai fini del pagamento in azioni, pari alla media aritmetica dei prezzi di chiusura borsistica nei 30 giorni di calendario precedenti, è stato calcolato in 38,4727 euro, e ciò implicherebbe un’emissione di 420.489 azioni in favore di Sawa a fronte del controvalore primo closing pari a 16.177.367,36 euro da corrispondere in azioni.

I ricavi netti dalla vendita di barche nuove delle società del perimetro acquisite rappresentano, su base aggregata, nell’anno finanziario 2023, circa il 10% di quanto generato dal Gruppo Sanlorenzo.

La valutazione attribuita al Gruppo Nautor Swan prende altresì in considerazione le prospettive di ebitda risultanti dalle analisi delle informazioni economiche e finanziarie acquisite ed elaborate, tenendo in considerazione le sinergie potenziali sviluppabili.