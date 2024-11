Itn Industrie Turistiche Nautiche spa, società titolare della concessione di Porto Mirabello alla Spezia (che ha particolare focus sugli yacht di lusso) è stata aggregata al network D-Marin, polo aggregatore di marine turistiche premium nel Mediterraneo e nella regione del Golfo, nonché società nel portafoglio del fondo di private equity globale CVC Capital Partners.

Crédit Agricole Italia ha agito in qualità di Financial Advisor M&A, assistendo il top management e il team M&A di D-Marin in tutte le fasi dell’operazione, dall’originazione dell’opportunità d’investimento sino al closing in un arco temporale di soli 5 mesi.

Il gruppo bancario scrive in una nota di aver individuato in Porto Mirabello la posizione geografica ideale unita a un posizionamento premium perfettamente complementare alla strategia di investimento di D-Marin. Quest’ultima, grazie al proprio network internazionale e alla propria esperienza consolidata, è in grado di apportare know-how e best practice chiave per una gestione di successo.

Porto Mirabello, fondato dall’imprenditore Alessandro Menozzi e partecipato da DeA Capital Real Estate Sgr, viene inaugurato nel 2010, con i lavori di bonifica e costruzione dei moli già iniziati rispettivamente nel 2007 e 2008.

La marina è un esempio di integrazione tra città ed infrastruttura portuale: una penisola artificiale di 40.000 metri quadrati collegata alla terraferma grazie ad un ponte pedonale, con uno specchio d’acqua complessivo di 270.000 metri quadrati.

Il Porto dispone di 407 posti barca a partire dai 12 metri di lunghezza fino ad arrivare ai 140 metri, con una concessione valida per ulteriori 45 anni; dei posti totali, ben 100 sono dedicati ad imbarcazioni con lunghezza superiore ai 40 metri, che ne fanno punto di attracco ideale per super yacht anche grazie al contesto di altissimo pregio in cui Porto Mirabello è inserito, data la vicinanza con località come le Cinque Terre, Portofino e la Costa Azzurra, tra le altre.

Supportata da CVC Capital Partners, D-Marin, nata nel 2003 si impegna a fornire un servizio premium nella gestione e nello sviluppo dei porti turistici, offrendo esperienze indimenticabili ai clienti e standard di qualità eccezionali ai partner commerciali. D-Marin è altresì in grado di offrire alle proprie marine soluzioni digitali e di marketing unite a una forte attenzione ai protocolli di sostenibilità, Esg, salute e sicurezza. con successo oltre 50 mila clienti nel mondo. Con l’integrazione di Porto Mirabello, il network D-Marin conta oltre 14 mila ormeggi e 2.500 posti per il rimessaggio delle imbarcazioni.