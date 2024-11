Il consiglio metropolitano di Genova ha approvato ieri, all’unanimità, una mozione che ribadisce, ai vari ministeri coinvolti, l’importanza della realizzazione del tunnel della Fontanabuona.

Il testo condiviso focalizza come questa infrastruttura attesa da anni, che collegherà la Val Fontanabuona all’autostrada A12, già inserita in un accordo tra Autostrade per l’Italia, il Comune di Genova, la Regione Liguria e l’Autorità Portuale, permette un significativo miglioramento della mobilità e lo sviluppo economico della zona.

Il consiglio metropolitano, nella sua interezza, ha voluto sottolineare quanto questo collegamento sia essenziale anche per facilitare l’accesso a servizi essenziali costieri e del capoluogo come ospedali e scuole.

Con la mozione approvata, l’organo istituzionale ha chiesto al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere la Valutazione di Impatto Ambientale in tempi congrui, inoltre, ha invitato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a monitorare costantemente l’avanzamento del progetto e a convocare tempestivamente la conferenza dei servizi.

Il consiglio ha anche richiesto al ministero della Cultura e alla Soprintendenza di analizzare attentamente il progetto, per superare eventuali criticità legate al patrimonio culturale e paesaggistico.

Contestualmente l’assemblea ha assicurato l’impegno di Città Metropolitana di Genova a collaborare attivamente con Regione Liguria, Autostrade per l’Italia e gli altri attori coinvolti, al fine di facilitare il dialogo e la cooperazione tra Enti.

L’importanza strategica del tunnel della Fontanabuona è stata sottolineata durante il consiglio dai rappresentanti di entrambi gli schieramenti che hanno puntualizzato come la mozione, elaborata in due commissioni successive e redatta in maniera condivisa, non voglia essere una semplice richiesta volta a ottimizzare i tempi di approvazione, ma primariamente ribadire come l’opera sia fondamentale per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree interne.

Diversi consiglieri hanno segnalato come, in questi anni, alcune aziende della valle siano state penalizzate dai problemi legati ai collegamenti, mentre altre presenti sulla costa, alla ricerca di nuovi spazi, siano frenate dall’acquisizione di nuovi locali in Fontanabuona proprio per i problemi logistici che verrebbero invece superati con il nuovo tunnel.

Ora si attende una risposta da parte dei ministeri coinvolti e l’avvio delle procedure necessarie per l’inizio dei lavori.