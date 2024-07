Sestri Levante: dal 15 luglio al via il piano asfalti

Il prossimo 15 luglio partirà il piano di asfaltature a Sestri Levante.

I lavori inizieranno da via Bruno Primi nel tratto compreso tra il casello autostradale fino alla rotonda di via per S.Vittoria e proseguiranno sempre in via Primi fino all’incrocio tra via Terzi e via Fabbrica Valle.

Il programma prevede poi il rifacimento della carreggiata di vari tratti stradali, ma per il necessario coordinamento con i numerosi lavori di scavo previsti ad opera dei tanti enti titolari di sottoservizi, al momento si può solo preannunciare che seguirà il rifacimento del manto stradale in via Nazionale, da via Volta a via Sedini, in via Traversaro, fino a piazza Sant’Antonio e infine, in⁠ via Fico, dall’incrocio di via Nazionale a via Unità d’Italia.

La fine dei lavori è prevista nei primi giorni del mese di agosto.

L’importo complessivo dei lavori è di 250 mila euro finanziati con mutuo.

«Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di asfaltatura in diverse vie della città, un piano di interventi importante per la cui pianificazione è stato necessario un coordinamento complesso a causa dei numerosi interventi e opere previsti nei prossimi mesi da molti gestori dei sottoservizi che grazie ai finanziamenti del Pnrr, effettueranno interventi di scavo e rottura suolo, oltre alle future opere per l’impianto di depurazione che comporteranno ulteriori scavi – sottolinea il sindaco Francesco Solinas -. È importante inoltre ricordare che da oltre un decennio il Comune non effettuava asfaltature, limitandosi a interventi di riparazione temporanei, mentre con questo primo intervento come Amministrazione puntiamo a migliorare la viabilità delle nostre strade».