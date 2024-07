Sarzana vince il bando ministeriale “Sport e Periferie 2023” aggiudicandosi il contributo massimo erogabile pari a 700mila euro, al quale andranno ad aggiungersi altri 400mila euro finanziati da bilancio comunale per un investimento complessivo di 1milione 100mila euro sulla Cittadella dello Sport allo stadio Luperi.

Un contributo importante che va ad aggiungersi ai finanziamenti esterni ottenuti e investiti nel precedente triennio in vari siti sportivi della città che, per l’anno 2023, in particolare, sono stati destinati alla bocciofila, con l’efficientamento energetico dell’impianto termico, e al Campo Cristoni di San Lazzaro con l’istallazione di un nuovo impianto di illuminazione. Fondi che vanno ad aggiungersi alle risorse intercettate all’esterno per la riqualificazione del palahockey e la realizzazione di spogliatoi, e per la tensostruttura-palestra, sempre nell’area sportiva circostante il Luperi, collocata accanto alla tensostruttura della Volley, già attiva da tempo e punto di riferimento per l’attività di varie associazioni sportive cittadine.

Il progetto, finanziato dal Dipartimento per lo Sport del Consiglio dei Ministri, è stato redatto dall’architetto Roberto Capozzi incaricato dal Comune con il coinvolgimento delle associazioni sportive ASD Atletlica Sarzana, SSD Tarros Sarzanese, ASD Lunezia Volley, ASD Sarzana Basket, ASD Polisportiva Levante Sarzana, e prevede la rigenerazione del complesso sportivo comunale Miro Luperi e della tensostruttura Diego Bologna.

La rigenerazione degli impianti, suddivisa in 3 macro-zone, prevede, per la prima, il totale rifacimento della pista di atletica a 6 corsie completa di pedane lanci e salti a norma FIDAL SMART TRACK e WORLD ATHLETICS, la manutenzione straordinaria del campo da calcio in erba naturale, il relamping della rete di illuminazione della pista atletica a led, oltre alla realizzazione di un sistema di recupero di acque piovane per l’irrigazione del campo in maniera sostenibile.

Nella seconda area di intervento verranno ristrutturati gli spogliatoi, con la messa a norma del primo piano e la realizzazione di rampa di accesso con pendenza all’8% che consentirà la fruizione anche agli atleti con disabilità.

Previsti anche interventi edilizi nei locali doccia e servizi oltre all’efficientamento energetico tramite l’installazione di impianto fotovoltaico e batterie di accumulo a servizio dei consumi di tutta la struttura; verranno anche installati collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria per rifornire i due piani di spogliatoi serviti da due centrali termiche autonome.

Infine, per quanto riguarda la tensostruttura Bologna è previsto il rifacimento della pavimentazione polisportiva in gomma con l’esecuzione delle tracciature per le discipline di basket, volley e calcio a 5.

Nei prossimi mesi il Comune procederà ad affidare l’incarico per la realizzazione del progetto esecutivo dell’opera a cui farà seguito la gara d’appalto e il successivo affidamento dei lavori.