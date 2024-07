Racing Force, il marchio Omp partner di Mahindra Racing per il racewear in Formula E

Nuova partnership tra il marchio Omp di Racing Force Group e il team Mahindra Racing che partecipa al Campionato del Mondo Abb Fia di Formula E. Omp sarà il nuovo partner ufficiale per il racewear della squadra, a partire dalla stagione 11 del campionato totalmente elettrico che partirà a dicembre 2024.

Così come Mahindra Racing prosegue la ricerca di nuovi standard nella serie Fia per monoposto elettriche, è questo spirito di innovazione e l’impegno in tecnologie all’avanguardia che, allo stesso modo, ha posizionato Omp al vertice del settore della sicurezza nel motorsport.

Sin dalla sua fondazione nel 1973, Omp ha realizzato prodotti e accessori che hanno incrementato la sicurezza e, in modo cruciale, anche i livelli di prestazione degli equipaggiamenti per scuderie e piloti, facendone la scelta naturale per tanti fra i più grandi nomi di questo sport. Omp è oggi un marchio pilastro di Racing Force Group e degli equipaggiamenti protettivi per il motorsport.

Il marchio Omp sarà presente sul racewear dei piloti Mahindra, Nyck de Vries ed Edoardo Mortara, mentre il team continua a spingere per il ritorno in cima alla griglia di Formula E e si prepara alla prossima introduzione della nuova vettura del campionato, la Gen3 Evo.

Omp fornirà inoltre le tute ignifughe alla squadra meccanici di Mahindra, permettendo loro di focalizzarsi sui dettagli richiesti per eccellere ai più alti livelli della competizione, senza compromessi sulla sicurezza.

Bruno Curletto, chief commercial officer di Racing Force Group, ha commentato: «Siamo lieti di essere nuovamente partner di Mahindra Racing. Nelle precedenti tre stagioni trascorse insieme, abbiamo già festeggiato vittorie, podi e pole position, oltre a raccogliere indicazioni molto utili per evolvere ulteriormente i nostri prodotti racewear. Mahindra Racing sta progredendo in questa fase finale della stagione 10, come dimostra il miglior risultato dell’anno a Portland. Nel frattempo, in Omp siamo già al lavoro per equipaggiare al meglio il team dal prossimo Campionato del Mondo Abb Fia Formula E»

Frederic Bertrand, ceo e team principal di Mahindra Racing, ha dichiarato: «Il successo in qualsiasi disciplina motoristica, non solo in Formula E, si basa su margini ridotti e sul cogliere ogni opportunità per incrementare le prestazioni. La storia di Omp come fornitore di racewear di alta qualità e sicurezza parla da sé, e siamo molto contenti di lavorare con loro a partire dalla stagione 11. La loro dedizione verso l’eccellenza dei prodotti ci permetterà di raggiungere livelli ancora più alti in pista».

Edoardo Mortara, pilota di Mahindra Racing, ha aggiunto: «Sono entusiasta che Mahindra Racing abbia avviato questa nuova collaborazione con Omp. In termini di servizio, cura e attenzione ai dettagli del loro racewear, non hanno eguali nella mia esperienza. È un marchio con cui ho molta familiarità, in Formula E così come negli altri campionati affrontati nella mia carriera. I loro prodotti tengono sempre conto di ciò che può aiutare il pilota e le sue prestazioni; sono felice di poter lavorare insieme a loro in futuro».