Sestri Levante: stabilita la nuova tariffa Tari

Nel corso della seduta del consiglio comunale di ieri sera, martedì 18 giugno, sono stati approvati il nuovo regolamento Tari e le relative tariffe per l’anno 2024.

L’amministrazione comunale ha introdotto una nuova modalità di calcolo della tassa sui rifiuti basata sulla tariffa binomia al fine di stabilire principi di calcolo più equi, sono state apportate modifiche alla classificazione delle utenze domestiche e non domestiche, eliminando distorsioni che penalizzavano le famiglie e nell’ottica di tutelare e sostenerle, è stato definito un fondo di 55 mila euro che consentirà l’esenzione o la riduzione della Tari per i nuclei familiari in difficoltà.

«L’introduzione della tariffazione binomia, adottata dalla maggior parte dei comuni italiani, va a sostituire il vecchio sistema basato principalmente sulla superficie dell’immobile considerando ora due componenti: una quota fissa che copre i costi generali del servizio e una quota variabile correlata alla produzione effettiva di rifiuti che permette una tariffazione più equa, superando le limitazioni del vecchio metodo monomio», spiega il vicesindaco e assessore al Bilancio Sandro Muzio.

«Il rinnovato regolamento introduce una nuova classificazione delle utenze domestiche e delle loro pertinenze come cantine, box e solai, che ora diventeranno utenze domestiche anziché commerciali ridurrà significativamente le tariffe per queste pertinenze. Ad esempio, un proprietario di un box di 20 mq pagherà tra 20 e 33 euro rispetto ai precedenti 54 euro, grazie all’esclusione della quota variabile per le pertinenze. Questa revisione riduce la tari per le famiglie con queste pertinenze − prosegue il vicesindaco Muzio – ed è un primo passo verso una tariffazione puntuale, con l’obiettivo finale di quantificare la produzione di rifiuti per ogni utenza, rendendo il sistema più equo e in linea con il principio “chi più inquina, più paga”».

«A dimostrazione del nostro impegno a favore delle famiglie residenti nel territorio comunale, oltre alle misure illustrate dal vicesindaco, abbiamo creato un fondo di oltre 50 mila euro, sette volte più ampio rispetto a quello del passato, che attraverso specifici bandi contribuirà a ridurre ulteriormente la tassazione per le famiglie con fasce di reddito fasce più bassi. Tale provvedimento si affianca a quello introdotto a fine anno, che prevede l’esenzione dell’addizionale comunale IRPEF per chi ha un reddito fiscale inferiore a 12mila euro e il bonus per i nuovi nati − sottolinea il sindaco Francesco Solinas − ricordo inoltre che, a partire dal 2025, si registreranno nuovi aumenti dovuti alle problematiche ereditate dalle precedenti amministrazioni che non hanno saputo mantenere gli accantonamenti necessari per coprire i costi di chiusura e gestione post-chiusura della discarica di Cà da Matta. Ciò comporterà l’accensione di un mutuo di circa 1.900.000 euro, oltre a una spesa di gestione annuale stimata in oltre 300.000 euro».