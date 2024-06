Sestri Levante, in corso gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale

Da questa primavera è partita l’attuazione di un programma che prevede il ripristino della segnaletica orizzontale in ampie zone del territorio comunale di Sestri Levante.

Recentemente si sono concluse le tracciature in via Fico, via Unità d’Italia, piazza Aldo Moro, via Giovanni Battista da Ponzerone (area parcheggio a pagamento di Renà), via Caboto e via Piaggio in cui i lavori termineranno nei prossimi giorni, Villa Libiola, via Bruno Primi, dalla rotonda del quartiere Lavagnina fino all’ingresso del casello autostradale, Villa Ginestra (area di parcheggio alla fine della strada), piazza Italia, via Baden Powell e via Mino Bozzano. Sono stati altresì ripristinati gli attraversamenti pedonali in viale Mazzini, via Petronio, via Fascie e nel lungomare Descalzo e Rimembranze.

Gli interventi proseguiranno per tutto il mese di giugno e luglio, prossimamente interesseranno via Dante nel primo tratto, via della Pace nel Mondo, le frazioni di Santa Vittoria (dalla piazza della Chiesa e vico Cuneo) e Monte Domenico.

Prossimamente verrà avviato anche il programma di asfaltature la cui realizzazione quest’anno è complicata dal piano rotture suolo dovuto ai numerosi finanziamenti Pnrr di tanti enti che gestiscono i sottoservizi tra cui per esempio la posa della rete in fibra ottica e della rete funzionale al nuovo depuratore.