Medicina digitale per la prevenzione e la cura, convegno il 7 giugno a Palazzo Ducale di Genova

Venerdì 7 giugno dalle 9 alle 13, a Palazzo Ducale, salone del Minor Consiglio, si terrà il convegno “Medicina digitale per la prevenzione e la cura“, organizzato dai Rotary Club genovesi, in collaborazione con Rotaract, Asl 3, Asl 4, Ospedale Policlinico San Martino, Ospedali Galliera, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, Liguria Digitale, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Genova, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il convegno beneficia del supporto di numerose associazioni e aziende. La partecipazione è libera e gratuita.

Medicina digitale per la prevenzione e la cura è un progetto, avviato nel 2022 con il sostegno di tutti i Rotary e Rotaract genovesi e già sperimentato sul territorio, in particolare quello della Città Metropolitana di Genova. I Rotary Club, con Asl 3 e Asl 4, hanno organizzato giornate-presidio, durante le quali hanno offerto, grazie alla collaborazione volontaria di medici delle diverse specialità, sia in presenza sia collegati via Internet per mezzo delle tecnologie di medicina digitale, screening gratuiti per la prevenzione di alcune fra le principali e più temute patologie, tra cui: ictus, patologie polmonari e cardiovascolari, rischio diabete. Obiettivi del progetto sono stati diagnosticare e prevenire e ottenere risultati, con l’impiego delle più moderne tecnologie, specialmente in quei comuni dell’entroterra più lontani dai principali presidi ospedalieri.

Se ne parlerà venerdì al Ducale, a partire dalle ore 9, tirando le somme di un anno di lavoro per condividere con le istituzioni temi, proposte e nuove progettualità.

«Anche quest’anno il convegno a Palazzo Ducale – dice Alberto Birga, responsabile del progetto – consentirà di illustrare i risultati conseguiti e le nuove iniziative previste. Il gioco di squadra con i partner di progetto e l’impegno volontario dei numerosi professionisti coinvolti hanno dimostrato che, grazie alla tecnologia digitale, è possibile erogare prestazioni di medicina preventiva anche nei luoghi maggiormente decentrati e con costi contenuti. Nella terza fase del progetto, che prenderà avvio a luglio, ci occuperemo di terapie digitali DTx e applicazioni di intelligenza artificiale, organizzando convegni e workshop per mettere in evidenza, con esperti del settore, i vantaggi che possono derivarne per i cittadini».

Dopo i saluti istituzionali di Gabriella Pottocar, presidente Rotary Club Genova, Natale Spineto, governatore 2024-25 del Distretto rotariano 3032, comprendente Liguria e Basso Piemonte, Giuseppe Costa, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova, Angelo Gratarola, assessore alla Sanità della Regione Liguria, interverrà a riferire sui risultati conseguiti Alberto Birga, responsabile del progetto.

Testimonianze “dal campo” saranno presentate da Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia, e William Di Trapani, Croce Rossa Comitato Valle Scrivia.

Quindi, a illustrare il supporto dato al progetto, parleranno Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3, e Paolo Petralia, direttore generale Asl4. Sulle attività svolte riferiranno Paolo Moscatelli (L’impostazione clinica delle attività), Diego Bagnasco (Pneumologia), Carlo Gandolfo (Prevenzione ictus, diabete e malattie cardiovascolari), Massimo Del Sette e Tiziana Benzi (Ecografia e prevenzione: nuove frontiere), Marina Simonini e Silvana Dellepiane (Teleriabilitazione). In merito all’impatto giuridico dell’evoluzione tecnologica della sanità riferirà Guido Alpa, Università La Sapienza, e di dispositivi medici e terapie digitali riferiranno Eugenio Santori, Istituto Mario Negri, e Alberta Spreafico, Eversana. Modererà Riccardo Lorenzi.

Il convegno Medicina digitale per la prevenzione e la cura si concluderà con una tavola rotonda, moderata da Giorgia Fabiocchi, giornalista, Primocanale. Attorno alla tavola rotonda si alterneranno, commentando gli esiti del progetto ed esprimendo una varietà di punti di vista, commenti e visioni per il lavoro da farsi nel prossimo futuro, Enrico Castanini, commissario per l’innovazione digitale, Alessandro Bonsignore, presidente Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova, Enrico Sterpi, presidente Ordine degli Ingegneri di Genova, Giuseppe Castello, presidente Ordine dei Farmacisti di Genova, Luigi Gentile, responsabile Commissione Sanità Distretto Rotary 2023, Gianni Vernazza, Università di Genova.

Le conclusioni e i saluti finali saranno affidati ad Alberto Birga, responsabile di Medicina digitale per la prevenzione e la cura.