Albenga, ecco la giunta Tomatis bis: Passino presidente del Consiglio, Pelosi vicesindaco

A dieci giorni votazione che ha riconfermato il sindaco Riccardo Tomatis e l’amministrazione uscente alla guida della Città di Albenga (56,84% contro il 43,16% dello sfidante Nicola Podio) è pronta la Giunta, nella quale sono rappresentate le tre liste civiche in base ai seggi ottenuti, che accompagnerà il primo cittadino nel prossimo quinquennio e quindi la definitiva composizione del Consiglio Comunale.

Riccardo Tomatis manterrà le deleghe a Lavori Pubblici, Urbanistica e Sport.

Alberto Passino (lista “Insieme per il futuro”), oltre alle deleghe al Personale, Affari Generali e Comitato Locale Turismo, è stato indicato per la presidenza del Consiglio. Silvia Pelosi (lista “Civica 24”) assume il ruolo di vicesindaco con deleghe a Bilancio, Edilizia Scolastica e Società Partecipate. Marta Gaia (lista “Insieme per il futuro”) mantiene il suo ruolo di assessore con deleghe alla Cultura, Politiche sociali, Distretto Socio-Sanitario e Abbattimento Barriere Architettoniche. Conferma anche per Mauro Vannucci (lista “Progetto Comune”), con deleghe a Sicurezza, Polizia Municipale e Demanio. Novità invece con la nomina di Camilla Vio (lista “Insieme per il futuro”), che si occuperà di Turismo, Eventi, Politiche Giovanili e Commercio e di Mirco Secco (lista “Civica 24”), che sarà il riferimento per Ambiente, Verde Pubblico e Servizi Cimiteriali.

Il più votato della tornata elettorale ed ex sindaco Giorgio Cangiano mantiene il ruolo di consigliere comunale, aggiungendo alla Valorizzazione dell’Isola Gallinara l’importante delega all’Agricoltura: «Così come gli ultimi cinque anni voglio continuare a impegnarmi con determinazione per la città e a sostegno di Riccardo Tomatis. La scelta di non avere particolari incarichi in giunta o come presidente del Consiglio va nell’ottica di quello in cui ho sempre creduto, ovvero far parte di una squadra nella quale tutti, al di là dei ruoli, possano dare il loro contributo ed i giovani possano emergere. Sono molto motivato per la delega all’agricoltura che rappresenta un fondamentale traino economico per Albenga».

La maggioranza di Riccardo Tomatis sarà composta da 10 consiglieri, oltre allo stesso sindaco: 4 per la lista “Insieme per il futuro”: oltre ai già citati Giorgio Cangiano e Alberto Passino, subentrano in Consiglio Emanuele Feroleto ed Emanuela Guerra; 4 per la lista “Civica 24”: Franco Presbulgo, Raiko Radiuk, e via libera per Antonio Caviglia e Monica Tomatis; 2 per “Progetto Comune”, Giovanni Pollio e Barbara Vullo.

Nei prossimi giorni il sindaco assegnerà ai singoli consiglieri le rispettive deleghe.

«Sono molto soddisfatto della composizione della Giunta e del Consiglio Comunale – afferma Tomatis – con diverse conferme, che ribadiscono ancora di più la bontà del lavoro svolto, e delle importanti new entries, che rappresentano sia da un punto di vista territoriale che civico il tessuto della nostra Città. Non ci siamo mai fermati, ma già nei prossimi giorni, con la proclamazione dei Consiglieri e lo svolgimento del primo Consiglio Comunale, saremo operativi per portare a termine tutti i progetti già in essere e affrontare la seconda parte di questo importante 2024».