L’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori commenta la notizia che Rete Ferroviaria Italiana ha avviato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione e rinforzo della struttura del ponte posto sul fiume Po sulla Milano-Genova.

«L’annuncio di Rfi dell’avvio della gara per gli interventi e la manutenzione del ponte sul Po è un altro passo avanti per la velocizzazione della linea ferroviaria Milano-Genova. La realizzazione del Terzo Valico dei Giovi con il Nodo di Genova sarà fondamentale per l’economia di tutto il Nord Italia e per la Liguria in particolare: per questo come Regione monitoriamo costantemente l’andamento dei lavori, facendoci carico di mediare tra le necessità di chi deve effettuare i lavori e i cittadini che, per forza di cose, subiscono inevitabili disagi dovuti alle interruzioni sulla linea, rese necessarie per lo svolgimento dei lavori stessi».

Secondo Sartori «grazie a questi interventi tra pochi anni si potrà raggiungere Milano da Genova in un’ora con treni che viaggeranno anche a 250 chilometri orari, motivo per il quale bisogna tutti impegnarci, ognuno per le proprie competenze, per la realizzazione dell’opera».