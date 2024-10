Potrebbe essere il primo di una serie. Martedì 16 ottobre alle 15, apre a Sampierdarena, in via Damiano Chiesa 1/2, un ambulatorio odontoiatrico inserito nel progetto Odontoiatria sociale dell’associazione Alef odv, che – in accordo con i servizi sociali del Comune di Genova – fornirà i suoi servizi gratuitamente a persone in grave difficoltà economica.

L’ambulatorio – che è strato possibile attivare anche grazie alla donazione dell’8 per mille da parte della Chiesa Valdese – sarà aperto da novembre, dopo il ponte dei Santi, e resterà aperto il mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, il giovedì dalle 15 alle 18.

Gli appuntamenti dovranno essere concordati telefonando al numero 3479559862 e la prenotazione dovrà essere eseguita dall’Ats (Ambito territoriale sociale), dai centri d’ascolto, dai Csf (Centri servizi per le famiglie) e Sai (Servizi per inclusione lavorativa degli adulti).

Gli appuntamenti saranno fissati con cadenza oraria e i trattamenti riguarderanno le terapie d’urgenza in pazienti adulti (over 18) escluso i senza dimora. Viene richiesta la puntualità e il rispetto dell’appuntamento fissato.

Al momento della visita l’utente porterà con sé uno scritto dell’Ats o del centro inviante che ha fissato l’appuntamento.

Per ora l’ambulatorio sarà dedicato all’utenza del Municipio II Centro Ovest, ma in futuro potrà essere valutato un ampliamento del servizio.