Cambiano a Santa Margherita alcune tariffe relative all’imposta di soggiorno. Lo ha deciso la giunta comunale nell’ambito dei provvedimenti preliminari all’approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale. In particolare:

Casa e appartamenti per Vacanza / Locazioni brevi – da 2 a 4 euro

B&B tre soli – da 2 a 3 euro

B&B un sole – da 2 a 1 euro

Ostelli – da 1,5 a 1 euro

L’assessore al bilancio Sebastiano Teppati dichiara: «La misura più significativa di questo aggiornamento è senz’altro quella che riguarda le case vacanza. E’ un provvedimento in linea con le tendenze nazionali ed europee finalizzate a correggere la distorsione che questo tipo di locazione provoca al mercato immobiliare di segno residenziale. Quattro euro a notte, a persona, non è una cifra alta in assoluto: è alta per chi offre soluzioni “dormitorio” che sarebbero ben più adatte ad affitti di medio-lungo termine. Non è alta per chi, a Santa Margherita Ligure, propone immobili che nel mercato turistico trovano un posizionamento più naturale, offrendo una vera esperienza di villeggiatura. Per inquadrare il provvedimento vanno sottolineate anche alcune innovazioni rispetto al passato. A tutela degli affitti residenziali è attiva un’agenzia per la casa che offre garanzie ai proprietari contro danni e morosità, oltre a benefici fiscali per chi aderisce a questa progettualità. Inoltre, le recenti aperture dello Stato nella destinazione dell’imposta di soggiorno ci portano a immaginare nuove modalità di utilizzo dei proventi, anche a supporto dell’offerta dei servizi socio-sanitari presenti sul territorio».