In occasione della commemorazione dei defunti, dal 30 ottobre al 2 novembre tutti i cimiteri comunali della Spezia resteranno aperti al pubblico dalle ore 7:30 alle ore 18:00, per consentire le visite in un clima di raccoglimento e rispetto.
Durante lo stesso periodo, il personale degli Uffici del cimitero urbano dei Boschetti sarà a disposizione dei cittadini per fornire assistenza e informazioni, con orario continuato dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Si comunica inoltre che, a partire dalle ore 13:00 di giovedì 30 ottobre e fino al 2 novembre, non sarà consentito l’accesso al cimitero dei Boschetti con autovettura privata.
Per agevolare gli spostamenti, sarà attivo un servizio sostitutivo di navetta dedicato ai visitatori.
Lascia un commento