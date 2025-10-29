Fhp Group, espressione di F2i sgr comunica che oggi, essendosi realizzate le condizioni sospensive previste dal contratto sottoscritto, ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione dell’80% di BuT, società attiva nella logistica nel settore delle rinfuse bianche e grigie (fertilizzanti, minerali di ferro, carbonato di sodio, rinfuse a destinazione agricola e industriale) con un’esperienza pluridecennale nelle merci prevalentemente destinate ai mercati del Nord e Nord-Ovest della Penisola.

Contestualmente la società viene ridenominata Fhp Terminal Savona.

Il terminal di Savona si aggiungerà agli 8 gestiti da Fhp nei porti di Carrara, Livorno, Monfalcone, Marghera e Chioggia e ai 4 terminal terrestri (Fiorenzuola d’Arda, Incoronata, Piedimonte San Germano e Villa Selva) già operati per le attività intermodali ferroviarie del Gruppo.

Fhp Group, grazie ai suoi mille collaboratori, ogni anno movimenta circa 10 milioni di tonnellate di merci nei propri porti e, con una flotta composta da oltre 55 locomotori e oltre 1.200 carri ferroviari, percorre in Europa oltre 6 milioni di km via ferrovia.

