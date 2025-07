Fhp Group entra in Liguria con l’acquisizione dell’80% del terminal BuT di Savona, che diventa il nono in Italia per F2i sgr, il maggiore gestore indipendente italiano di fondi infrastrutturali. Fhp Group rappresenta il primo operatore portuale-ferroviario italiano nel settore delle rinfuse. Attivo nell’Alto Adriatico e nel Tirreno attraverso 8 terminal portuali e 4 terminal intermodali ubicati lungo la penisola, movimenta, con il supporto di circa 900 persone, 10 milioni di tonnellate di merci l’anno e percorre in Europa oltre 6 milioni di km via ferrovia con una flotta composta da 40 locomotori e 1.240 carri ferroviari.

L’accordo sottoscritto prevede di acquisire la maggioranza della società BuT – attiva nella logistica nel settore delle rinfuse bianche e grigie (fertilizzanti, minerali di ferro, carbonato di sodio, rinfuse a destinazione agricola e industriale) – che vanta una esperienza pluridecennale nelle merci prevalentemente destinate ai mercati del Nord e Nord-Ovest della Penisola.

Il terminal di Savona si aggiungerà agli 8 gestiti da FHP nei porti di Carrara, Livorno, Monfalcone, Marghera e Chioggia e ai 4 terminal terrestri (Fiorenzuola d’Arda, Incoronata, Piedimonte San Germano e Villa Selva) già operati per le attività intermodali ferroviarie del Gruppo.

Il closing dell’operazione è previsto per la fine di ottobre al termine della procedura di Golden Power e delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Paolo Cornetto, amministratore delegato di Fhp Group, dichiara: «La società delle quale stiamo acquisendo il controllo aumenterà l’offerta e la competitività del Gruppo grazie all’accesso ad accosti con eccellenti pescaggi, una buona capacità di stoccaggio al coperto e una buona connessione autostradale e ferroviaria che gli consentirà di essere baricentrica rispetto ai mercati del Nord Ovest. Inoltre, i soci e il management di BuT possiedono nel settore una eccellente reputazione e solido know-how, e si sono sempre distinti per la cura del servizio e la ricerca di valore aggiunto per i propri clienti con attività quali, ad esempio, il confezionamento ed insaccamento dei fertilizzanti, effettuato con l’utilizzo di attrezzature moderne e ad alta produttività».

Gerardo Ghiliotto, amministratore delegato e fondatore di BuT aggiunge: «Abbiamo aderito con grande convinzione al progetto Fhp che si basa su una strategia industriale a lungo termine e potrà dare benefici alle nostre attività, ai nostri clienti attuali e potenziali ed alle prospettive del nostro scalo. Rimaniamo con una partecipazione societaria che non è solo azionaria ma anche e soprattutto di piena identificazione e condivisione del progetto. La scelta è stata facilitata dalla identità di visione messa in atto dall’azionista e dal management di Fhp cui mi lega un rapporto di antica conoscenza, stima e condivisione di valori. Il nuovo modello di business che abbiamo intrapreso in BuT negli ultimi anni non potrà che rafforzarsi e trovare importanti sinergie per un positivo consolidamento delle nostre attività ed una prospettiva di crescita duratura».

Fhp Group e BuT sono stati supportati rispettivamente dal team legale interno di FHP, guidato dal Group General Counsel della società, e dai consulenti legali e finanziari Cleary Gottlieb e Prothea per FHP e Pedersoli Gattai,VSL Club e Studio Murialdo per BuT.

Fhp Group in breve

Fhp è un network integrato di servizi nel settore della logistica delle rinfuse, delle merci varie, del general e project cargo, ed è presente con propri terminal a Carrara, Livorno, Monfalcone, Marghera e Chioggia e proprie aree intermodali a Fiorenzuola d’Arda, Incoronata, Piedimonte San Germano e Villa Selva.

Fhp partecipa al Global Compact delle Nazioni Unite e aderisce al suo approccio basato sui principi per un business responsabile.