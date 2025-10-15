Al via una prima serie di eventi a marchio Genova Startup. Il primo appuntamento, in collaborazione con Mentelocale e Clickutility Team, è giovedì 23 ottobre: dalle 18 alle 19,30 nella sede di Mentelocale (Palazzo Ducale, ingresso piazza de Ferrari) verrà presentata la prima startup protagonista del ciclo di incontri: Hodli.

L’evento si svolgerà in modo molto informale, con una presentazione non costretta nei minuti di pitch, ma ampia quanto si vuole. In almeno mezz’ora le aziende avranno modo di spiegare tutta la loro storia, il loro progetto di futuro e le loro emozioni, le difficoltà e le soddisfazioni.

Le prime quattro startup sono:

Hodli il 23 ottobre

Boccamatta il 6 novembre

Shopthelook il 4 dicembre

React4life l’11 dicembre.

Per il pubblico:

Non serve prenotazione. Consumazione non obbligatoria.

Per le startup:

Non serve presentazione. Parlate a braccio. Raccontateci tutti i vostri segreti.