Hodli, startup genovese fondata nel 2023 da tre ingegneri informatici classe 1997 – Gianluca Sommariva, Gianluca Boleto e Lorenzo Maffia – ha chiuso un round di finanziamento da 1,05 milioni di euro sottoscritto da investitori privati.

La società, attiva nell’ambito AI e fintech, dichiara di avere l’ambizione di diventare il primo gestore patrimoniale crypto in Europa. L’operazione segue un processo di rebranding (la società prima si chiamava Hodlie), che accompagna l’ampliamento del modello di business: da piattaforma B2C per la gestione di criptovalute a strumento in grado di integrare le criptovalute in un portafoglio di investimento bilanciato e conforme agli standard regolatori.

Tra gli investitori figurano Federico Zambelli Hosmer (ex Country Manager Italia di PayPal e co-founder di BKN301), Piero Crivellaro (Global Head of Public Affairs di Nexi), Matteo Tamagno (COO di Asia Management Fund), Timothy Cosulich (Board Member di Fratelli Cosulich) e Stefano Ceci (Startup Mentor). Al round ha partecipato anche Martina RE spa, società attiva nel real estate asset management, con la quale Hodli inaugurerà il NET1, primo spazio di innovazione all’interno del Waterfront di Levante di Genova.

Il ceo e co-founder Gianluca Sommariva dichiara: «Bitcoin e stablecoin stanno diventando sistema, ma il mercato del risparmio gestito è ancora frenato dall’assenza di partner in grado di affrontare le sfide di compliance e volatilità di questa nuova asset class. Hodli vuole colmare questo gap costruendo l’infrastruttura che permetta alle crypto di diventare patrimonio con coerenza, consapevolezza e struttura. Siamo orgogliosi di innovare in Italia, ma con un’ambizione che va oltre: il nostro obiettivo è ora di ottenere la licenza europea Mica e diventare il gestore patrimoniale crypto leader in Europa».

“Chi è Hodli”

Hodli, piattaforma italiana spacializzata nella gestione automatizzata di criptovalute basata al 100% sull’intelligenza artificiale, si distingue nel panorama fintech come una delle prime piattaforme al mondo di investimento automatico sulle criptovalute basata interamente su AI. Il progetto nasce a fine 2020, dai tre fondatori Gianluca Sommariva e Gianluca Boleto, allora ricercatori universitari in Ai, e Lorenzo Maffia, malware analyst presso l’Onu. La società viene fondata a gennaio 2023 e, già a febbraio, la prima versione beta. Dopo aver validato la solidità tecnologica, a settembre 2023 Hodli lancia ufficialmente la propria piattaforma sul mercato.

In breve tempo Hodli ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui SmartCup Liguria 2022, la finale al Premio Nazionale Innovazione e la selezione al Singapore Fintech Festival 2023. Oggi l’azienda guarda all’ottenimento della licenza europea MiCA, con una strategia che punta a crescere dal retail al B2B2C, rafforzando la propria posizione di first-mover nella gestione patrimoniale crypto basata su AI.