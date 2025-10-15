Si chiama Medov Group il nuovo brand commerciale di riferimento nei settori dello shipping, della logistica supply chain e della nautica da diporto, nato dalla holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone. Il nuovo brand, che ha come presidente e ceo Giulio Schenone ed è stato presentato ieri sera, acquisisce la ventennale esperienza della holding fondata nel 2005 che continua ad offrire servizi di back-office alle aziende del gruppo (per esempio finanza, tesoreria, hr, procurement, affari generali). Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro, contando oltre 300 addetti in tutto il mondo. Medov Group si pone ora come nuovo brand commerciale spendibile che porta il nome già conosciuto sul mercato dell’azienda più antica del gruppo.

«Ringraziamo la famiglia Schenone per aver sempre visto in Genova la propria base: girando tutto il mondo hanno sempre continuato a investire in questa città – ha sottolineato durante l’evento di lancio del nuovo brand la sindaca di Genova Silvia Salis –. Quando un’azienda cresce a Genova, cresce anche Genova. Colgo inoltre questa occasioneper ribadire che, come Comune, abbiamo sempre sentito, insieme alla Regione, la necessità di creare una nuova scuola professionale per le professioni del mare, per rispondere alla grande domanda che c’è nel porto per le professioni più pratiche e che garantiscono un immediato impiego con un’ottima retribuzione”.

In occasione del lancio del nuovo brand, Medov Group ha formalizzato anche l’ultima acquisizione: l’azienda Programma Mare, realtà storica spezzina che ha innovato i metodi tradizionali di packaging per lo stoccaggio e le spedizioni di imbarcazioni a livello internazionale. Programma Mare si è affermata negli anni come partner di fiducia per i più importanti cantieri italiani della nautica da diporto, grazie a competenze specialistiche nella produzione di coperture termoretraibili, strutture per la nautica e soluzioni per la spedizione e il rimessaggio delle imbarcazioni. L’operazione, che segue di pochi mesi l’inaugurazione a giugno del nuovo magazzino refrigerato Janua Algor a Genova Voltri, si inserisce nella strategia di sviluppo e diversificazione promossa dal gruppo, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di servizi e consolidare la presenza nel mercato marittimo, logistico e portuale europeo.

«Siamo orgogliosi – ha dichiarato Giulio Schenone – di annunciare l’ingresso di Programma Mare in Medov Group: questa acquisizione rappresenta un passaggio significativo perché rafforza la nostra capacità di proporre soluzioni sempre più integrate e innovative nel settore marittimo e logistico. Si tratta di un passo importante per l’espansione del nostro network e per la creazione di nuove sinergie a beneficio di clienti e partner, che potranno contare su un’offerta completa e unica. Dai servizi di agenzia marittima e noleggi con Medov, Costamed, Amg Chartering, alla supply chain logistic e ai magazzini frigoriferi di Medov Logistics e Janua Algor, allo stoccaggio e riparazioni dei contenitori con Derrick sino alle proposte di agenzia ed esperienze di ospitalità di lusso per la nautica da diporto con San Giorgio Yachting e adesso anche le soluzioni avanzate di imballaggio per yacht di ogni dimensione».

«Entrare a far parte di Medov Group – ha commentato Davide Giannoni, socio e ceo di Programma Mare – significa poter valorizzare ulteriormente il nostro know-how e offrire ai clienti un servizio ancora più completo e competitivo. Siamo entusiasti di avviare questo nuovo capitolo aziendale che ci consentirà di unire il nostro radicamento territoriale e la nostra esperienza specialistica alla visione internazionale e multisettoriale di Medov Group». Davide Giannoni e Francesco Dazzi, entrambi i soci fondatori, restano in azienda con una rilevante quota e rispettivamente con i ruoli di amministratore delegato e direttore di produzione. L’acquisizione assume un valore ancora più strategico considerando che l’azienda spezzina ha recentemente inaugurato a Sarzana un nuovo magazzino logistico di 1.600 metri quadrati coperti, dotato di 660 posti pallet, oltre a un’area esterna di pari dimensioni.

Settori di attività del gruppo Medov

Shipping

Medov, agenzia marittima in Italia/Francia/Spagna è la società più antica del gruppo, da qui la scelta di presentarsi al mercato con il suo nome. È realtà consolidata del mondo marittimo. Nata come agenzia marittima nel 1947, a Genova, con l’avvento della famiglia Schenone ha esteso e differenziato nel tempo l’offerta ed è oggi in grado di offrire una vasta gamma di servizi e consulenza coprendo tutti i rami dello shipping: agenzia marittima in vari settori (crociere, tankers, project, car carriers, contenitori e dry bulk), tour operator (shorex, experiences e treni per croceristi, ground) e rappresentanza di porti, nonché di compagnie di salvage. Opera in tutti i porti italiani, della Francia meridionale e a Barcellona.

Costamed è un’agenzia marittima nata nel 2016 dalla partnership tra Costa Crociere spa e Medov Group, con sede principale a Savona. Costamed è agente generale di Costa Crociere e Aida Cruises e, grazie alla BU Land Experiences, gestisce le escursioni per i crocieristi in alcuni dei principali porti del Mediterraneo.

Sinalefi è un’agenzia marittima nata nel 2023 dalla partnership fra Finsea, Medov Group e Sider Navi. Si occupa di servizi di agenzia e assistenza alle opere marittime in tutti i porti italiani; sta collaborando – in particolar modo – alla costruzione della nuova diga di Genova.

Blu Navy è una compagnia di navigazione italiana, nata del 2010, in partnership con Finsea, che opera nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri e merci. Collega giornalmente l’isola d’Elba sulla tratta Piombino-Portoferraio e viceversa. Nel 2024 ha trasportato oltre 800.000 passeggeri, mentre è previsto raggiungere il milione di passeggeri entro il 2025.

Global logistics solutions-filiera logistica dei contenitori

Medov Logistics, nata nel 2016, è la società di spedizioni, logistica, air freight e supply chain logistics di Medov Group. Fornisce servizi logistici ‘just-in-time’ specializzati in tutto il mondo, tra cui spedizioni (marittime e aeree), assistenza durante il refitting di navi da crociera e per le nuove costruzioni e supporto per progetti speciali.

Derrick, fondata nel 1974 a Genova, gestisce depositi contenitori terrestri, al servizio delle principali compagnie marittime mondiali, con attività di riempimento e svuotamento e di riparazione dei contenitori (dry e reefer) nei terminali di Genova Borzoli e Bolzaneto. La società è una partnership fra Medov Group e Finsea.

Janua Algor, fondata nel 2022 da Medov Group (in partnership con Matras), è un nuovo gestore di magazzini frigoriferi (refrigerati e congelati) con sede a Genova, che offre servizi dedicati e su misura alle aziende che hanno necessità di gestire merce a temperatura controllata .

Chartering

Amg – Dal 1998, Amg Chartering srl è una società di intermediazione marittima e di trasporto merci, con brokers specializzati che operano come intermediari tra armatori e noleggiatori attivi nel mercato del trasporto di carichi secchi. Amg è nota tra i suoi clienti e partner per la sua esperienza, affidabilità ed efficienza.

Nautica da diporto

San Giorgio Yachting, fondata nel 2010, è un’agenzia marittima dedicata esclusivamente al settore dei servizi ai grandi yacht e alla nautica da diporto in generale, in Italia e nel Mediterraneo.

La recente acquisizione Programma Mare.

Gestione di porti turistici e marine

Attività di identificazione, gestione, sviluppo e ottimizzazione di marine e porticcioli (come per esempio Portovenere). Consulenza in materia di conformità legale e normativa, gestione traffico cruise secondo le normative Isps e della sicurezza.