Il Difensore civico di Regione Liguria interviene per segnalare le ripetute criticità dell’acque di balneazione nel tratto costiero di Genova, fra Punta Vagno e Priaruggia.

In qualità di Garante regionale per il diritto alla Salute, Francesco Cozzi ha scritto ieri una lettera ai vertici di Iren, all’assessore all’Ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu, ai competenti della civica amministrazione, ad Arpal, al Ato Servizio Idrico Integrato della Città Metropolitana e alla struttura “Igiene e Sanità Pubblica” di Asl 3.

Il Garante ricorda i numerosi divieti di balneazione che hanno riguardato questa area del levante nel Comune di Genova, sottolineando che la situazione si è ripetuta più volte anche nel corso degli anni precedenti e cita le recenti documentazioni di Regione Liguria e Arpal, in cui viene definita “scarsa” la qualità delle acque balneabili in questo tratto di costa (qui è possibile consultare l’elenco delle acque della Liguria e verificarne la conformità).

«Nel rispetto del ruolo che ricopro, anche in considerazione delle ripetute segnalazioni dei cittadini – spiega Francesco Cozzi – era doveroso intervenire presso gli organismi competenti per chiedere le cause che hanno determinato questa situazione e una relazione sulle misure adottate, sia a Levante che sul Lungomare di Pegli, per porvi rimedio. Come è noto, infatti, il Comune nel corso degli anni si è dotato di ben tre impianti di depurazione lungo questa parte di litorale, precisamente a Punta Vagno, Sturla Vernazzola e Quinto».

Dopo avere ricordato le direttive europee e quelle nazionali, che impongono il trattamento delle acque reflue urbane e definiscono i parametri massimi di concentrazione dei residui, il Garante ha, dunque, invitato Iren a garantire una migliore qualità delle acque.

«Ero già intervenuto presso Iren, rispetto a queste problematiche, nel 2023, tuttavia – conclude – devo constatare che la situazione non è migliorata e ora, nel pieno della stagione balenare, auspico che, nell’interesse della salute dei cittadini si garantisca tempestivamente una rete di smaltimento delle acque reflue urbane più efficiente».