Prenderà il via con un impianto fotovoltaico da 70 kW sul tetto dell’Acquario di Genova la prima iniziativa di Geeco, acronimo di Genova Energie Condivise, la nuova Comunità energetica rinnovabile solidale di Genova. L’iniziativa, presentata questa mattina negli spazi di Talent Garden Genova ai Giardini Baltimora, è nata per promuovere energia rinnovabile, coesione sociale e sviluppo sostenibile per la città a partire dal suo cuore, il centro storico.

Il progetto è stato avviato “dal basso” da un gruppo di soci fondatori che unisce realtà del terzo settore e del mondo cooperativo, tra cui Confcooperative Liguria, Legambiente Liguria, Social Hub Genova, Fratello Sole, Cittadini Sostenibili, le cooperative sociali Gente di Mare e La Cruna e Cer Sole, la prima Cer costituita a Genova e tra le prime riconosciute in Italia.

Il primo impianto della Cer, come detto, sarà un piccolo sistema fotovoltaico da circa 70 kW, che sarà installato sul tetto dell’Acquario di Genova, grazie al coinvolgimento di Costa Edutainment, che si è resa disponibile a concedere l’utilizzo della superficie. L’investimento sarà sostenuto dalla Cer stessa, beneficiando di contributi nazionali e locali a fondo perduto del 40%. L’obiettivo è quello di ampliare sempre più l’installazione di pannelli fotovoltaici ad altri tetti del centro storico genovese, e non solo.

In Italia le Cer sono circa 200 e Fratello Sole è la società che ha disegnato la nuova comunità energetica Geeco e si sta occupando di realizzarne altre in Italia. «La Cer di Genova si prefigge di essere un faro di sostenibilità e solidarietà, dimostrando come l’energia possa essere non solo pulita, ma anche un motore di sviluppo sociale per la comunità», dichiara Fabio Gerosa, presidente di Fratello Sole.

«Geeco è una comunità energetica che nasce per diventare grande – aggiunge Cristina Pizzorno di Fratello Sole -. Oggi è piccola, nasce con i classici 9 membri, ma è destinata a crescere velocemente perché la configurazione è molto ampia, è possibile ampliare la comunità anche ben oltre il centro storico dove stiamo individuando dei nuovi tetti perché abbiamo bisogno di spazio per inserire nuovi pannelli e quindi poter dare la possibilità a tantissime realtà di collegarsi e avere energia pulita, verde e prodotta localmente. Attualmente abbiamo un impianto piccolo da 70 kilowatt che consente di far attaccare circa 20 realtà, 20 organizzazioni, però, appunto, è l’inizio. Partiamo per promuovere la comunità energetica perché diventi la comunità della città».

Cer Sole è stata la prima, piccola, Comunità energetica rinnovabile che è nata a Genova e una delle primissime riconosciute in Italia, tra le prime dieci. «Oggi con la nascita di Geeco il cammino di Cer Sole prosegue e si rafforza. Nel marzo 2023, quando ancora la legislazione era in stadio sperimentale, Cer Sole nacque con lo scopo concreto di diffondere pratiche che unissero lo sviluppo energetico con quello sociale e di aiutare nuove realtà di cittadini a realizzare comunità energetiche – commentano Elena Putti e Federico Martinoli, presidente e vice presidente Cer Sole aps – Geeco è un nuovo grande passo che ci permetterà, in sinergia con altre importanti realtà che condividono i medesimi valori, di perseguire la nostra missione su grande scala». «Noi siamo una comunità energetica rinnovabile solidale – dice Putti – e i soggetti che sono qui oggi condividono il nostro spirito. Quindi il passo di oggi è per noi un grande rilancio del nostro cammino, perché noi abbiamo un impianto abbastanza piccolo, di 20 kW, ma l’occasione di oggi è costruire degli impianti di grande dimensione che possano includere più cittadini a partecipare alla transizione ecologica e non solo alla transizione ecologica, ma con i nostri valori solidali poter generare anche un beneficio per la comunità tutta».

L’obiettivo è quindi quello di far crescere la Cers di Geeco il più possibile. «Basta avere il coraggio di gettare il cuore oltre l’ostacolo, non è complesso – dice Putti -. Bisogna impiantare più fotovoltaico ma soprattutto aprire la gestione di questi impianti ai cittadini, coinvolgerli nella transizione. I tetti ci sono, anche se la morfologia ligure non è particolarmente favorevole però abbiamo tanti tetti inutilizzati su cui impiantare sistemi fotovoltaici e produrre energia pulita».

Geeco è stata costituita nella forma di cooperativa di consumo impresa sociale, e reinvestirà le risorse generate dalla condivisione dell’energia in progetti a impatto sociale e ambientale, destinati alla comunità locale genovese, che saranno selezionati e valutati dagli stessi partner dell’iniziativa. L’adesione alla Cer è aperta a tutti coloro che si riconoscono nelle finalità ambientali e di sviluppo della coesione sociale alla base della nascita di Geeco.

Grazie al sistema nazionale di incentivi del Gestore dei Servizi Energetici (Gse), per ogni kWh condiviso tra i membri, la Cer riceverà contributi economici garantiti per 20 anni, e potrà accedere a ulteriori finanziamenti a fondo perduto per l’ampliamento degli impianti.

Quella presentata oggi è infatti la prima configurazione di Geeco, che copre l’area servita dalla cabina primaria AC001E01099 (che include tutto il bacino del Porto Vecchio da Ponte Colombo fino all’Acquario e fino oltre il Parco urbano delle Mura e dei Forti), ma è già in programma un’estensione progressiva all’intera città di Genova con la realizzazione di altri impianti.

Il progetto di Cers Geeco si inserisce nel più ampio circuito Enernoi, promosso da EpC Energie per la Comunità, società benefit costituita da CGM – Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale e Fratello Sole, con l’obiettivo di creare valore ambientale, economico e sociale attraverso la produzione e condivisione locale di energia da fonti rinnovabili, integrata con servizi di welfare, mobilità sostenibile e inclusione. Le Cers Enernoi già costituite sono 9, altre 40 configurazioni territoriali sono in corso di attivazione, in tutta Italia.

«È una grande sfida che coinvolge tanti soggetti all’insegna di una comunità energetica sottoforma di cooperativa di consumo solidale – commenta Anna Manca, presidente di Confcooperative Liguria -. La sostenibilità è parte integrante del dna cooperativo. Per le cooperative del centro storico, questo si traduce in un impegno quotidiano nel rispondere ai bisogni della comunità, contrastare le diseguaglianze e promuovere la transizione ecologica. La cooperativa Geeco incarna questo percorso, creando reti e generando energia non solo in senso tecnico ma anche sociale. Confcooperative ha sostenuto attivamente la sua nascita, mettendo a disposizione strumenti e competenze per accompagnarne l’avvio e per coinvolgere nel progetto, da oggi, altre cooperative sociali».

«Siamo orgogliosi di contribuire concretamente alla nascita della prima Comunità energetica rinnovabile del Centro Storico di Genova», dichiara Beppe Costa, presidente e a.d. di Costa Edutainment.

«Questa iniziativa è in linea con la nostra visione di sostenibilità e responsabilità sociale: creare valore condiviso per il territorio attraverso partnership strategiche con le realtà del Terzo Settore che operano quotidianamente per la comunità genovese. Il progetto è coerente con i principi che guidano le nostre scelte strategiche. In questo caso, più ancora della riduzione delle emissioni di CO2, si è lavorato insieme per la creazione di opportunità per le attività sociali della nostra comunità. L’energia verde prodotta sul nostro tetto alimenterà non solo i consumi dei membri della Cer, ma anche progetti di welfare di comunità che rafforzeranno il tessuto sociale del Centro Storico» conclude Costa.

«Le Cers sono un metodo democratico, sicuro e pulito di approvvigionamento energetico possono trainare altri settori quali mobilità, gestione dei flussi energetici, accumuli, efficienza. Realizzare queste realtà significa portare nei territori occasioni di sviluppo e innovazione, supportando la nascita di esperienze solidali. Per Legambiente aderire a Geeco significa scommettere su una rivoluzione dal basso in ambito sociale ed ambientale favorendo la transizione ecologica del territorio. Noi grazie alla comunità energetica riusciamo a implementare, sia dal punto di vista sociale sia ambientale, un territorio come quello del centro di Genova, e poi vedremo come espanderla. È una sfida necessaria e duttile per poter dare alla sostenibilità e alla transizione ecologica le chances maggiori di partecipazione e di inclusione», è il commento di Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria.

«Abbiamo aderito con molto entusiasmo a questa proposta perché crediamo fortemente che la sostenibilità si debba agire in modo integrale e questa possibilità di unire le tematiche delle energie rinnovabili con quelle dello sviluppo sociale delle comunità è assolutamente nel dna di Social Hub Genova, e ci impegneremo per diffondere questa visione, che riteniamo innovativa per il nostro territorio» commenta Angelo Bodra, presidente di Social Hub Genova.

«Come Cittadini Sostenibili ci impegniamo da anni per accompagnare il territorio nella transizione verso un sistema energetico più giusto, rinnovabile e partecipato. Siamo orgogliosi di contribuire alla nascita di CER Geeco e di iniziare finalmente a costruire impianti fotovoltaici diffusi in città: un passo concreto verso una Genova più sostenibile ed equa», dichiara Andrea Cavalleroni, vicepresidente di Cittadini Sostenibili.

«Un primo passo verso un’energia nuova, che accende una luce non solo negli uffici, ma sui bisogni delle persone. Un metodo semplice e innovativo che ci trova pronti ad affrontare la sfida in pieno accordo con gli obiettivi della cooperazione e della nostra realtà», dice Marta Orselli, presidente di Gente di Mare cooperativa sociale.

«Per il 25° compleanno della cooperativa abbiamo piantato 25 alberi, per il 30° speriamo di poter celebrare il successo di questa nuova comunità energetica!» commenta Paola Rossi, presidente de La Cruna cooperativa sociale.