Silvio Falco, già direttore generale della Asl 1, è il commissario per l’ospedale unico di Taggia. La comunicazione è stata data al termine della seduta di Giunta regionale dall’assessore alla nuova edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone.

«Oggi completiamo il pacchetto delle nomine dei commissari per le principali strutture ospedaliere in costruzione nella nostra regione – ha dichiarato Giampedrone –. La nomina del dottor Falco verrà perfezionata nelle prossime ore. Con la nomina del commissario si potrà accelerare su aspetti fondamentali del progetto di Taggia come gli espropri e la definizione delle caratteristiche della struttura».

Tra i suoi compiti, puntualmente individuati, il commissario dovrà coordinare gli stakeholder coinvolti, tra cui Regione Liguria, Asl 1, Inail, il Comune di Taggia; curerà le fasi propedeutiche all’intervento consistenti nella alienazione dell’area ad Inail e nell’espletamento delle procedure relative alla progettazione dei lavori; coordinerà le azioni relative agli espropri, le diverse farsi del procedimento di esecuzione dell’opera; il monitoraggio costante dello stato di avanzamento dell’opera; l’interazione con le Direzioni generali competenti in materia di salute, infrastrutture ed organizzazione, per quanto di rispettiva competenza, che assicurano al Commissario per il nuovo Ospedale per il Ponente Ligure il necessario supporto.