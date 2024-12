Giglio Group spa e Urban Vision spa hanno stabilito di comune accordo che non sussistono i presupposti per la prosecuzione dell’operazione di aumento del capitale sociale di Giglio Group spa che avrebbe dovuto essere sottoscritto e liberato da parte di Urban Vision spa mediante il conferimento in natura della relativa azienda.

Il Consiglio di amministrazione di Giglio Group ha confermato la propria intenzione di procedere nella prima metà del 2025 ad un aumento di capitale finalizzato a rafforzare la situazione economico-patrimoniale e le prospettive di business della Società.

Il Consiglio ha anche preso atto della ricezione di una lettera ricevuta in data 18 dicembre da Avon srl e Sky srl, entrambe con sede a San Marino, detentori del 100% del capitale sociale di Publinova, operante nel settore del marketing digitale e nella lead generation, nella quale manifestano la propria disponibilità a partecipare all’aumento di capitale mediante il conferimento in natura del 100% del capitale nella suddetta azienda, previa valutazione da parte di un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.

Avon e Sky hanno rappresentato che Publinova ha in fase avanzata di realizzazione un accordo di integrazione con un’altra realtà aziendale di dimensioni significativamente maggiori, che pertanto il conferimento in natura, in adesione al suddetto aumento di capitale, riguarderà l’intero complesso aziendale risultante dall’integrazione e che prevede di essere in grado di fornire tutti i dettagli sul complesso aziendale da conferire e sull’operazione proposta entro il 10 febbraio 2025, a conclusione del processo di integrazione in corso. Nel frattempo, si sono dichiarati disponibili ad avviare fin da subito le interlocuzioni necessarie alla definizione dell’assetto contrattuale e delle tempistiche dell’operazione.

Il cda ha deliberato di dare mandato al presidente e amministratore delegato Alessandro Giglio per procedere con le trattative e compiere tutte le azioni necessarie per portare a termine l’operazione nei tempi previsti.

Dopo i primi scambi in Borsa, alle 9.20 il titolo Giglio Group è in calo del 7%.