Un podcast fruibile gratuitamente in due lingue (italiano e inglese), che esplora la storia, il territorio e la cultura del borgo di Carro e della Val di Vara. Gli episodi coprono vari aspetti, tra cui l’antica civiltà dei liguri, i castelli medievali, i borghi rotondi, le radici familiari di Niccolò Paganini, i prodotti locali, la cucina tradizionale, le attività all’aria aperta e le iniziative culturali, fino ad arrivare agli innovativi progetti di narrazione tecnologica e riqualificazione previsti dal progetto “Carro Borgo di Paganini”.

La voce del Genius Loci della Valle accompagna gli ascoltatori, italiani e stranieri, in una sorta di viaggio nella storia, nella cultura e nella natura di Carro.

Il racconto parte dalle radici, da poco dopo il 1200 a.C., per tornare ai giorni nostri, ripercorrendo le tappe storiche che hanno contribuito all’identità odierna della valle ligure. Un percorso che porta a scoprire i caratteristici borghi di Varese Ligure e Brugnato, le antiche tradizioni preservate dal Biodistretto della Val di Vara, il valore e la genuinità della cucina tradizionale. Che conduce virtualmente all’esplorazione degli sport praticabili all’aria aperta e alla scoperta delle iniziative culturali, dalla Biblioteca “Marcello Staglieno” ricca di volumi antichi, al ‘Festival Paganiniano di Carro’, storico appuntamento musicale dedicato al grande violinista, la cui famiglia era originaria del borgo.

Il podcast “Scopri Carro e la Val di Vara” è stato prodotto nell’ambito delle azioni previste per la comunicazione e promozione di “Carro Borgo di Paganini”, il progetto del comune ligure finanziato con fondi del Pnrr a valere sull’avviso pubblico “Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” Pnrr M1C3. Investimento 2.1. La realizzazione è stata a cura di Capitale Cultura Group e AT Media S.r.l. con la produzione esecutiva di Rlv La Radio a Colori (www.rlv.it).

Il podcast è gratuitamente fruibile online sul sito web del progetto (www.carroborgopaganini.it/podcast) e sulle principali piattaforme di ascolto on demand, tra le quali Youtube e Spotify. Sui canali di Rlv andranno in onda interviste a esperti e protagonisti del territorio, per approfondire gli argomenti della serie.

Un team per il podcast

Sotto la direzione di Capitale Cultura Group, At Media e la direzione scientifica di Monica Amari, il progetto ha visto al lavoro: Andrea Rivetta, direttore di Rlv La Radio a Colori, coordinatore della produzione e autore dei testi; Federica Mazzoleni, per la parte grafica; Emiliano Diglio e Alessando Bertamino, per le interviste che seguiranno la pubblicazione dei podcast; Vito Monsellato, per l’organizzazione tecnica.

Il coordinamento della produzione esterna è stato seguito da: Gianluca Melilli, che ha anche dato la voce al Genius Loci della Val di Vara in italiano; Silvia Melilli, per le traduzioni in inglese; Caron Anson, speaker londinese esperto in audiolibri, voce dello Spirit of Val di Vara; Tatiana Galbusera, voce delle sigle.

La musica utilizzata come sottofondo per i podcast e per le sigle è stata composta ed interpretata da Marco Galletti, con un brano intitolato “L’aria chiara come non c’è più” tratto dall’album inedito, “Musical Objects”, realizzato con l’avveniristica tecnica sonora Dolby Atmos, che produce audio spaziale, tridimensionale.

Il Borgo

Il Comune di Carro, con poco più di 500 abitanti, si trova in provincia di La Spezia, nell’alta Val di Vara, in un territorio incontaminato immerso nel Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra Vara. La presenza nel Borgo di un capitale simbolico a fortissima valenza culturale, la casa degli antenati di Niccolò Paganini, diede lo spunto, nel 2001, alla creazione del Festival Paganiniano, una manifestazione di musica da camera che riprende sia il nome del più conosciuto violinista al mondo, sia la tradizione del patrimonio musicale legato agli strumenti ad arco. Da allora, questa manifestazione si svolge annualmente con la partecipazione di giovani talenti e artisti di fama nazionale e internazionale e Carro è diventato il Borgo di Paganini, luogo in cui il Festival inizia e si conclude.

“Carro Borgo di Paganini”: il progetto

La strategia d’intervento (finanziata con 1,6 milioni di euro a valere su su fondi Pnrr) si basa su tre idee fondanti:

Identificazione di un forte elemento identitario, di portata internazionale, quale “Carro: il borgo di Paganini”. Le azioni proposte ruotano in massima parte intorno a questo fil rouge di immediata comprensione, tale da diventare un Brand in grado di garantire il coinvolgimento di tutti gli stakeholders e costituire di per sé uno strumento di comunicazione.

Legame tra musica e ambiente. Tra tutte le forme d’arte, la musica è sicuramente quella che si pone maggiormente in rapporto con la natura, costituita da “aria”, emissione d’onde sonore e impalpabile materia fatta di frequenze e di timbri, difficilmente classificabili. Si può dire che la musica sia, da sempre, un lodevole tentativo di “mettere ordine” nei suoni della natura, imponendo la forza organizzatrice dell’essere umano “custode del creato”.

Individuazione e attivazione di partenariati strategici con soggetti pubblici/privati che condividano gli obiettivi di progetto e concorrano alla sua attuazione, rafforzando il management delle azioni e contribuendo alla costruzione di capacity building per il Comune di Carro, attraverso la messa in rete di competenze diverse e integrate, essenziali per il raggiungimento dei risultati di progetto.

Tra gli interventi ritenuti qualificanti del progetto:

“Boschi Sonori”, un intervento di arte ambientale per la sensibilizzazione alla cura dei boschi e a un turismo più sostenibile;

La riconversione dell’ex casa degli avi di Niccolò Paganini in “Casa Paganini Experience”;

Il potenziamento dei servizi e degli eventi collegati al Festival Paganiniano, che vede tra i partner anche la Società dei Concerti, il Conservatorio Puccini, l’Istituto Comprensivo Val di Vara, la Proloco Nicolò Paganini di Carro, la Proloco San Giorgio di Castello, Agnola e Pera e l’Associazione Amici di Paganini APS;

Il restyling della Piazza di San Lorenzo;

L’organizzazione di iniziative educative per la formazione all’ascolto musicale e una serie di azioni istituzionali relative al progetto EPR-European Paganini Route, l’itinerario culturale dedicato al Maestro Niccolò Paganini;

La creazione di una start up di territorio;

La realizzazione di un info point phygital, cartelli smart per itinerari tematici ed esperienze di realtà aumentata;

Lo sviluppo di un piano di comunicazione integrata online e offline.