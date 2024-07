“Respiro la fame infuocata del desiderio”, mostra di Arianna Carossa, artista genovese che vive a New York, è stata pensata per gli spazi dell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto. Non è una scelta casuale. Perché il desiderio, se non riusciamo a controllarlo, può travolgere gli argini psichici che lo devono incanalare, ed essere distruttivo. Un pericolo che minaccia la stabilità e la sicurezza di tutti noi ma è anche fonte di creatività e del nostro agire, se integrato nella sfera razionale. E può essere rappresentato in un ‘opera d’arte, se l’artista riesce a sottoporlo alla propria disciplina formale. È ciò che fa Arianna Carossa, traducendo la “fame infuocata” in opere marmoree nude, severe, allusive.

Così, chi visita la palestra e il cortile interno dell’ex nosocomio, dove sono ospitate le opere dell’artista genovese, è attraversato dalla tensione drammatica che si crea tra il mondo infero del desiderio che brucia e l’ordine formale sovrastante – reso con un classicismo recuperato in forma ultramoderna – che lo evoca e lo domina. Due mani sospese sono congiunte come a chiedere che sia esaudito un desiderio. Sotto di loro, però, sul pavimento, sono accumulate decine di falangette: che fanno pensare a tante mani, al desiderio che si irradia. Anche l’opera di Valentina Furian, incorporata nella mostra, una mano chiusa come un cannocchiale, che al fondo ha una lente dietro la quale si vede una casa è inghiottita dalle fiamme, ci fa intuire il fuoco distruttivo che arde nel nostro profondo.

Nella palestra vediamo anche una silhouette in cui l’autrice rappresenta se stessa: è una cornice vuota, Arianna ha lavorato per sottrazione: «perché – spiega – sono i confini che non ti fanno invadere. Dentro c’è il vuoto. Che è una possibilità e una minaccia. Il vuoto è connesso con la noia e la noia può spingere a essere creativi. Ma il vuoto ti può anche annientare. Pensiamo al vuoto eterno, infinito».

A evocarlo è una lastra di marmo, simbolo di morte. È la fine del desiderio, noia eterna, o il desiderio senza fine, che ci rende passivi perché non può essere esaudito? Il significato della mostra non appartiene più solo all’autrice: la lapide nella sua nudità, invita il visitatore a darle il proprio senso.

Respiro la fame infuocata del desiderio

Una mostra di Arianna Carossa

con la partecipazione di Valentina Furian

a cura di Guia Cortassa

dal 18 luglio al 30 agosto

Spazio 21, sala L

Via Giovanni Maggio, 4

16147 Genova

Visitabile su appuntamento

+39 3471866348

+39 0108496303