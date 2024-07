Lavori nuovo ospedale Gaslini: le modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale in prossimità del cantiere del nuovo Padiglione Zero dell’Ospedale Gaslini, un’ordinanza del Comune di Genova ha stabilito, a partire dalle ore 20 di giovedì 11 luglio, le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Redipuglia (tratto compreso tra i civici 18 e 89):

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico (per la direttrice monte-mare è consentito il transito esclusivamente per i mezzi pesanti diretti ai varchi di cantiere dell’Ospedale Gaslini in Largo Tolentino)

Via Redipuglia (tratto compreso tra il civico 89 e il civico 54)

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– ripristino del doppio senso di circolazione (per la direttrice monte-mare è consentito il transito esclusivamente per i mezzi pesanti diretti ai varchi di cantiere dell’Ospedale Gaslini in Largo Tolentino)

– divieto di sorpasso

– divieto di fermata, eccetto per i veicoli ciclomotori e motocicli nell’area di sosta tracciata sul lato monte, tra i civici 89 e 127 R

– divieto di transito pedonale sul lato ponente, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Sciaccaluga e il civico 54

Via Redipuglia (tratto compreso tra il civico 54 e Largo Francesco Cattanei)

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico (per la direttrice monte-mare è consentito il transito esclusivamente per i mezzi pesanti diretti ai varchi di cantiere dell’Ospedale Gaslini in Largo Tolentino)

– per i veicoli in uscita dai distacchi stradali laterali, ubicati sul lato levante di via Redipuglia, è consentito il transito tramite impianto semaforico, con l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da sinistra e l’obbligo di svolta verso destra

– divieto di transito pedonale sul lato ponente

– divieto di fermata ambo i lati

– sono confermati i sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico per la direttrice mare-monte

Largo Paolo Tolentino (ramo stradale di monte)

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– doppio senso di circolazione (per la direttrice monte-mare è consentito il transito esclusivamente per i mezzi pesanti diretti ai varchi di cantiere dell’Ospedale Gaslini in Largo Tolentino)

– i veicoli che percorrono il ramo stradale lato monte hanno la precedenza

– divieto di fermata ambo i lati della carreggiata

Largo Francesco Cattanei

– limite massimo di velocità di 30 km/h

– divieto di circolazione (per la direttrice monte-mare) nel tratto compreso tra il civico 2 e Via Redipuglia, fatta eccezione per i mezzi pesanti diretti al cantiere dell’Ospedale Gaslini

– divieto di fermata, lato monte, nel tratto compreso tra il civico 2 e Via Redipuglia

– per i veicoli in uscita dal varco carrabile del civico 4 (Casa della Salute) è confermato l’obbligo di fermarsi (stop) e dare la precedenza