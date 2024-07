Esaote vara il secondo report di Sostenibilità, a fine 2023 ottenuta certificazione parità di genere

Esaote, capogruppo dell’omonimo Gruppo, specialista nel settore biomedicale, in ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e Information Technology per la sanità, ha pubblicato il suo secondo report di Sostenibilità, che conferma, con il percorso di rendicontazione volontaria, l’impegno in tema Esg e il grande lavoro di coinvolgimento degli stakeholder.

Per Esaote il Report 2023 ha lo scopo di continuare a rappresentare i risultati raggiunti e le azioni messe in atto per operare in modo etico, ridurre l’impatto ambientale e promuovere il benessere sociale in tutto ciò che riguarda l’agire dell’azienda in termini di innovazione, tecnologia, persone e qualità.

Partendo dall’impegno preso nel 2021, quando Esaote spa ha aderito al UN Global Compact, è stato avviato il percorso di integrazione degli aspetti di sostenibilità nella strategia aziendale; fanno parte di questa integrazione il rafforzamento della governance della sostenibilità attraverso l’istituzione del “Comitato per la Sostenibilità, parità e D&I” e la nomina del chief sustainability officer.

Inoltre, l’integrazione si sostanzia attraverso la definizione del Piano Strategico di Sostenibilità per il periodo 2024-2028 che individua le aree in cui l’azienda intende agire dettagliando le azioni che metterà in campo per raggiungere alcuni macro obiettivi di sostenibilità quali la gestione responsabile del business, l’attenzione alle persone e il rispetto per l’ambiente.

Esaote intende agire su tutta la catena del valore, coinvolgendo prioritariamente anche i dipendenti del Gruppo a livello globale, insieme ai partner commerciali, tecnologici e la catena di fornitura per raggiungere gli obiettivi del Piano Strategico 2024-2028.

In merito alla gestione responsabile del business, che si basa su valori etici di correttezza, trasparenza, integrità e onestà, l’azienda da un lato ha attuato programmi in tema di sicurezza nella gestione dei dati, prevenzione dei rischi fiscali e compliance in materia di antitrust e dall’altro continua ad essere impegnata con l’erogazione di periodici corsi di formazione per i dipendenti in materia di privacy, cybersecurity, antitrust e anti corruzione.

Per quanto riguarda l’attenzione alle persone, Esaote pone al centro del suo operare la garanzia della salute e della sicurezza all’interno del luogo di lavoro, il miglioramento del benessere delle persone, l’inclusione e la promozione della cultura della sostenibilità. In questo senso va inteso l’ottenimento a dicembre 2023 della certificazione sulla Parità di Genere UNI/PdR 125:2022: un percorso intrapreso dalla Capogruppo Esaote spa e la consociata Ebit srl per potenziare ulteriormente i processi e le policy a presidio della People Strategy del Gruppo che vede nell’inclusione e nel benessere un obiettivo da sviluppare costantemente nel tempo.

La gestione efficace dell’impatto ambientale dei propri processi produttivi, inclusa tutta la catena di fornitura, è uno degli obiettivi a cui volgono le azioni del Piano Strategico di Esaote: dall’analisi delle emissioni, “scope 2”, fino allo “scope 3” per la definizione di piani di mitigazione, compresi i programmi di economia circolare di riutilizzo di imballaggi e la vendita di macchinari ricondizionati (progetto Renaissance).

«Ogni anno, da quando nel 2021 Esaote ha preso l’impegno in ambito di sostenibilità, ci rendiamo conto quanto sia indispensabile procedere nel percorso avviato, adottando buone pratiche in tutto quello che rappresenta il nostro agire quotidiano in ambito innovazione, tecnologia, persone e qualità, in coerenza con il nostro nuovo motto “Health with care” − ha dichiarato Franco Fontana, ceo di Esaote spa − il nostro obiettivo è contribuire a creare una vera e propria cultura della sostenibilità per le generazioni future da estendere, con iniziative specifiche, agli stakeholder esterni. In questa visione si colloca oggi la redazione su base volontaria del secondo Report di Sostenibilità, che testimonia la strategia di lungo termine del nostro Gruppo in tema di Esg i cui futuri obiettivi sono la diffusione di standard socio-economico-etico-ambientali verso fornitori e società controllate, nonché l’analisi e verifica della catena di valore della Supply Chain».

Il report di Sostenibilità 2023 di Esaote Spa è scaricabile a questo link.