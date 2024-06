Rigassificatore, Piana: “Sostituzione commissario solo se permane impedimento di Toti”

"Avvicendamento non automatico. Siamo in attesa della pronuncia della Valutazione di impatto ambientale prevista per metà di luglio"

“Non funziona per automatismi il passaggio dal presidente Toti al sottoscritto come commissario per il rigassificatore Golar Tundra nel savonese. In merito a quanto richiesto dal Pd si precisa infatti che il presidente Toti è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi del Decreto-legge 50/2022, non in quanto presidente di Regione Liguria. Questo per spiegare come le funzioni di Commissario non siano attribuibili, al pari delle deleghe e come non vi sia stata alcuna esigenza di fornire comunicazioni ai competenti organi statali”.

Così il vice presidente Alessandro Piana in consiglio regionale odierno sull’interrogazione del Pd in merito all’avvicendamento a commissario per il rigassificatore Golar Tundra.

“Al momento – aggiunge – siamo in attesa della pronuncia di Via, Valutazione di impatto ambientale, prevista per la metà di luglio. Per cui non c’è alcun rallentamento e non c’è alcuna dietrologia. Alla conclusione del procedimento presso il Mase, il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, si provvederà alla sostituzione solo nel caso in cui permanga l’attuale impedimento del presidente Toti“.