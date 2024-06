Lovrén, Roberto Pasqua e Cristiano Gatto nuovi consulenti marketing e branding

Lovrén, brand di beauty con sede a Genova del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 e ad oggi presente in più di 12.000 punti vendita tra Italia ed estero, annuncia due nuovi ingressi nel suo team. Si tratta dei due consulenti Roberto Pasqua e Cristiano Gatto, figure chiave nella nuova strategia di branding del marchio, che si occuperanno di seguire da vicino le iniziative a livello retail (e non solo) di Lovrén.

Roberto Pasqua (in foto) è consulente aziendale e formatore in ambito di marketing e management. Figura di importante rilievo professionale in Italia, Pasqua ha maturato un’esperienza trentennale in aziende sia del canale mass-market che della farmacia ed è inoltre responsabile scientifico e docente di corsi Ecm e autore di articoli sulla gestione della farmacia pubblicati su riviste specializzate. Dopo le esperienze maturate nel gruppo Danone, L’Oréal e Aboca Group, nel 2008 fonda la società Easter Consulting e si specializza nella consulenza e formazione su temi di Marketing e Management e nello sviluppo di progetti innovativi per aziende della distribuzione moderna, del largo consumo, della farmacia/parafarmacia ed erboristeria: proprio con questa mission, Pasqua si occuperà in particolar modo di dare supporto allo sviluppo del progetto Lovrén Club e alle attività del team di retail specialist, permettendo loro di attuare nuove strategie lavorative a supporto della farmacia. Inoltre supporterà l’organizzazione commerciale in un’ottica di perfezionamento qualitativo.

Cristiano Gatto è art director, libero professionista e consulente formatore in ambito digital. Specializzato in tematiche relative all’innovazione, percezione e comunicazione, dal 2016 è ideatore e docente di percorsi formativi per diverse tipologie di aziende e settori merceologici. Insieme a Roberto Pasqua, Cristiano Gatto supporterà il progetto LovrAngels, dando un aiuto importante alle retail specialist per ciò che riguarda tutta la sfera percettiva, aiutando a perfezionare l’immagine dei punti vendita e di conseguenza quella del brand. Inoltre Gatto sarà spalla fondamentale per l’attività di social marketing. Appassionato di moda, stile, grafica e comunicazione non verbale e visiva, in azienda darà infine supporto al reparto marketing per ciò che concerne tutti gli aspetti creativi di branding, offrendo uno sguardo esterno più ampio al fine di migliorare la comunicazione del marchio e la sua immagine percepita.

“Siamo molto felici di far salire a bordo del team Lovrén due professionisti del calibro di Pasqua e Gatto, con esperienza consolidata nel settore: siamo sicuri che il loro approccio consulenziale riuscirà a consolidare sempre di più le strategia di branding già in atto, traghettando l’azienda nella sua curva di crescita già esponenziale sul mercato”, commenta Diego Gulli, amministratore delegato di Clinicalfarma che, insieme ad Alessio Baldaccini, è alla guida di Lovrén.