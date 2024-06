Gismondi 1754 vince il “Best in Diamonds over $40k” al Couture Show di Las Vegas

Gismondi 1754 vince il Couture Design Award nella categoria “Best in Diamonds over $40k” alla fiera “The Couture Show” di Las Vegas. L’azienda ha raccolto ordini per 500mila dollari provenienti da clienti wholesale di differenti stati Usa (200mila dalle isole caraibiche, 200mila dal Canada, 100mila da Usa mid west) e ha siglato un accordo decennale di distribuzione e vendita con Ippo Group Ltd di Hong Kong, per l’area del Sud Pacifico, con un primo ordine di 992mila dollari, per un totale di 1,49 milioni di dollari.

Durante la sua consueta partecipazione alla fiera internazionale “the Couture show”, di Las Vegas, il gruppo Gismondi 1754 ha ricevuto l’apprezzamento di molti operatori del settore di tutto il mondo.

Oltre agli Usa, dove l’azienda di Genova (parte del gruppo Gismondi insieme a Vendorafa) ha già corner in Neiman Marcus e Saks, e una rete di multibrand store indipendenti, Gismondi 1754 ha siglato ordini per 500mila dollari e ha vinto il Couture Design Awards nella classe “Best in Diamonds over $40k”; con questo premio Gismondi 1754 può vantare di essere entrata nella terna finale in cinque anni su cinque, dalla data della sua prima partecipazione, segnando la terza vittoria nel prestigioso premio paragonabile all’Oscar della gioielleria (la prima avvenuta nel 2019, “peoples Choice” anno del debutto alla fiera, mentre la seconda vittoria è stata conseguita nel 2022, “Best in Diamonds”). Gismondi 1754 ha conquistato il premio 2024 con la collana Fenice con oltre 100 carati di diamanti.

Contestualmente, Gismondi 1754 ha sottoscritto un contratto decennale di distribuzione, nell’area del sud pacifico con Ippo Group Limited di Hong Kong, società fondata nel 2012 e specializzata nella distribuzione e vendita di prodotti di lusso, prevalentemente italiani, nell’area del Sud Pacifico. L’accordo, che troverà la sua prima espressione nell’apertura entro il 2024 di uno shop in shop in un nuovo department store multipiano a Ginza, prestigiosa via del lusso di Tokyo, prevede un ordine pari a 992mila dollari da parte di Ippo Group Limited.

Il contratto, finalizzato all’espansione del brand nell’area, prevede, oltre all’apertura dello shop in shop di Ginza (Tokyo), anche aperture a Macao ed in Cambogia. Il contratto sottoscritto tra Gismondi 1754 e Ippo Group Limited prevede in 10 anni acquisti per 992mila dollari nel 2024, 2 milioni di dollari nel 2025, 2,4 milioni nel 2026, 2,9 milioni nel 2027, 3,5 milioni nel 2028, 4,2 milioni nel 2029 e poi a seguire 5 milioni di dollari dal 2030 fino al 2034, per ciascun anno.

Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754, ha commentato: “Sono entusiasta di come questo secondo trimestre stia dando segnali incoraggianti pur in un anno di crisi del settore, mi riferisco all’apprezzamento degli operatori del settore a Las Vegas ed agli ordini che ne sono scaturiti, ma soprattutto mi riferisco al contratto di distribuzione siglato con la Ippo Group Ltd; il nostro ingresso nell’area del Sud Pacifico – che ritengo offra un enorme mercato per i nostri gioielli – lo facciamo entrando dalla porta principale, a Ginza, in un prestigioso building dove avremo uno shop in shop che coprirà un intero piano, in una delle strade del lusso più prestigiose al mondo, con un solido partner che sin da subito ci ha ispirato comunanza di intenti e di visione. Guardo con fiducia al futuro”.

Foto da Instagram: Gismondi 1974 Jewelry, la Fenice.